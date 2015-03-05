BigBoi Профессионал

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Российские студенты открыли в Китае производство электроскейтбордов Российские студенты открыли в Китае производство электроскейтбордов.



Редакция vc.ru пообщалась с основателями компании Motion Евгением Кондратьевым и Олегом Сеитовым. Они рассказали, о том, чем их электроскейтборды отличаются от зарубежных аналогов.







Современные электрические «доски» по внешним характеристикам практически ничем не отличаются от стандартных скейтбордов: например, при повороте нужно точно так же переносить вес своего тела. Разработчики американских моделей встраивают в них электрические батареи и оснащают пультами дистанционного управления. Однако за всю историю производства электроскейтборды пережили существенные изменения. Их прародителями считаются скейтборды с бензиновым двигателем, которые появились в США еще в 1975 году.



Именно тогда компания Motoboard открыла массовое производство устройств с бензиновыми двигателями. Однако через два года власти Калифорнии их запретили — из-за шума и загрязнения окружающей среды.



Производство пришлось свернуть, и различные компании стали искать способ сделать продукт экологически чистым, чтобы законодатели сняли административные барьеры. В результате инженерам из ZBoard, компании по производству скейтбордов, удалось разработать легкий электродвигатель и более емкие аккумуляторы.



В 2014 году член законодательного органа Мадесто в Калифорнии Кристин Олсен выступила с законопроектом по легализации нового вида транспорта. Законопроект был одобрен. Снятие ограничений уравнивало в правах любителей электробордов и велосипедистов.



После изменения законодательства сразу несколько американских и немецких предпринимателей запустили краудфандинговые кампании по сбору средств на производство электробордов на платформе Kickstarter. К 2016 году появилось более десяти стартапов, включая Boosted, Mellow Board, Evolve, Marbel, In Board и другие. Так их модели А-класса развивают скорость до 40 км/ч благодаря двигателю мощностью 2000 ватт и могут преодолеть около 20 километров без подзарядки.



Как только электроборды появились в интернет-магазинах, Олег Сеитов, занимающийся скейтбордингом десять лет, и его друг Евгений Кондратьев захотели приобрести электрическую доску, но стоимость мощных моделей порой доходила до $2000. «У большинства зарубежных компаний, которые этим занимаются, цены варьируются от $1000 до $2000», — рассказывает Евгений Кондратьев.



Многие любители скейтбординга не могли позволить себе электроборд из-за высокой стоимости. Так предприниматели поняли, что кроме них есть много скейтбордистов по всему миру, которые бы хотели приобрести мощный электрический скейтборд, но — по меньшей стоимости. Поэтому у них возникла идея самим сконструировать более дешевый аналог со схожими характеристиками.



К реализации этого проекта они смогли приступить только в 2016 году, когда им удалось найти технических специалистов, собрать прототип и заработать деньги для его производства.



С 2014 года Кондратьев и Сеитов учатся в Китае. Поступив в Ноттингемский университет в Нинбо, они стали зарабатывать, занимаясь организацией вечеринок. Затем открыли в кампусе сувенирный магазин — продавали толстовки и футболки с логотипом своего университета. Впоследствии запустили интернет-магазин по продаже смартфонов Xiaomi в Екатеринбурге — родном городе Евгения Кондратьева.



В производство электроскейтбордов они вложили 360 тысяч рублей. У предпринимателей было видение продукта, но не было знаний для его воплощения. Поэтому они стали искать талантливых специалистов — в том числе в своем университете. «Мы нашли хорошего инженера — студента из Турции. Китайского специалиста по менеджменту и продвижению в социальных сетях, а также талантливого инженера-сборщика. Англичанин Алекс занимается поиском деталей для скейтбордов», — рассказывает Сеитов.



Основатели электробордов решили создать две модели устройства: лонгборд и шортборд. Но чтобы организовать собственное производство, нужно было найти фабрику по сборке деталей. В Китае большой выбор поставщиков и заводов по сборке, поэтому есть возможность выпускать не менее 1000 скейтбордов в месяц, уверяют предприниматели.



Бизнесмены остановили выбор на I-Wonder в городе Нинбо, где учились в университете. Она занимается производством электрических скейтбордов около трех лет. У нее развита широкая сеть поставщиков и имеется крупный склад запчастей для скейтбордов. Инженерам I-Wonder понравились разработки новых моделей электроскейтбордов, и они стали работать с командой. «Если будем увеличивать оборот, то они смогут отказаться от других проектов и увеличить производство нашей продукции», — продолжает Сеитов.



Предприниматели забросили на время учебу и с помощью специалистов фабрики начали совершенствовать дизайн моделей лонгборда Motion-K11 и шортборда Motion-M2. «Я надеюсь, что в итоге получились два очень хороших продукта», *— утверждает Сеитов.







Во-первых, новые модели скейтбордов отличаются от многих бюджетных аналогов мощностью двигателя: 2400 и 1200 ватт соответственно. Вследствие чего лонгборд Motion-K11 может разогнаться до 36 км/ч, причем без подзаряда проедет 22 километра. Стоить такой лонгборд будет дешевле — $700. В то время как некоторые электроборды с меньшей мощностью стоят примерно $1000.



Во-вторых, в модель шортборда инженеры установили моторы внутрь колес: «теперь он развивает скорость до 30 км/ч, а заряда батареи хватит, чтобы проехать двадцать километров», — продолжает Сеитов. Благодаря мощности электродвигателя в 1200 ватт шортборд с легкостью справляется с подъемом в гору и ездой по бездорожью. К примеру, шортборды Boosted с таким же двигателем могут развивать скорость лишь до 20 км/ч. Предприниматели оценили свою модель в $500.



Однако производители электробордов, Олег Сеитов и Евгений Кондратьев, пошли дальше и решили впервые установить гибкую батарею, тем самым усовершенствовав дизайн «доски».



Преимущества гибкой батареи в лонгборде



Предприниматели решили использовать эластичную батарею, которую создали инженеры Северо-Западного университета в 2013 году. Гибкий литий-ионный источник питания способен растягиваться в три раза, не теряя напряжения и силы тока, пишет Nature Communications.



Теперь батарею не нужно помещать в отдельный бокс. Сеитов и Кондратьев разделили ее на восемь блоков, которые равномерно распределили на внутренней стороне доски. Это позволило им сделать устройство более гибким — как классический лонгборд: «По ощущениям не отличить от оригинального лонгборда, потому что ваша доска прибавляет в упругости, и при этом нет бокса для батареи, как у других брендов. Это снижает возможность повреждения доски», — утверждает Олег Сеитов.



На 2016 год вес в семь килограммов и три часа подзарядки считается нормой для скейтбордов такого уровня. Чтобы увеличить мощность батареи и скорость лонгборда до 50 км/ч (у самых мощных американских моделей скорость — 40 км/ч), стоит уменьшить вес самого устройства. «Мы считаем, что наша главная цель — уменьшение веса. Нам бы хотелось представлять его как портативный вид транспорта, который можно взять на учебу, подняться с ним по лестнице», — заявляет Сеитов.



Для этого нужно найти альтернативный вид батареи, который будет легче, и установить дополнительные моторы, не утяжелив устройство. По словам предпринимателей, это сложная задача, и на ее решение потребуется несколько лет.



Сейчас Сеитов и Кондратьев занимаются подготовкой к краудфандинговой компании — это позволит им привлечь деньги для увеличения производства электроскейтбордов.



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Поиск инвесторов: краудфандинг



В качестве краудфандинговой платформы создатели выбрали Indiegogo, потому что на ней можно заказать устройство из любой точки мира. С помощью краудфандинга предприниматели хотят привлечь внимание к своему продукту. «Кампания продлится месяц, после чего станет понятно, какой будет спрос на электроборды», — говорит Кондратьев. Команда планирует собрать $50 тысяч и пустить средства на производство.



В случае неудачи бизнесмены займутся поиском крупного инвестора самостоятельно — например, в том же Ноттингемском университете. Но предприниматели не оставят идею выпускать электроскейтборды: «Возьмем перерыв и выйдем с новым продуктом, который будет еще лучше, чем этот», — делится Сеитов.



Пока проект будет размещен на платформе, предприниматели параллельно планируют запустить онлайн-магазин по продаже скейтбордов и наладить контроль качества и доставку.





Рынки сбыта



Первой площадкой, на которой бизнесмены планируют начать продавать скейтборды, будет Indiegogo.



По мнению предпринимателей, основные рынки сбыта продукта — это США и Канада. В долгосрочной перспективе компания планирует организовать дистрибьюторскую сеть, и наладить отношения с дилерами из регионов, в которые можно доставлять продукт.



Бизнесмены утверждают, что продукт не будет пользоваться спросом в России из-за высокого курса валют. «Для России в нынешней ситуации — это крупная сумма, и рассчитывать на большой уровень продаж не стоит. В долгосрочной перспективе нам надо найти способ, как сделать электроборды доступными и для российских покупателей», — говорит Сеитов.



источник - vc.ru Современные электрические «доски» по внешним характеристикам практически ничем не отличаются от стандартных скейтбордов: например, при повороте нужно точно так же переносить вес своего тела. Разработчики американских моделей встраивают в них электрические батареи и оснащают пультами дистанционного управления. Однако за всю историю производства электроскейтборды пережили существенные изменения. Их прародителями считаются скейтборды с бензиновым двигателем, которые появились в США еще в 1975 году.Именно тогда компания Motoboard открыла массовое производство устройств с бензиновыми двигателями. Однако через два года власти Калифорнии их запретили — из-за шума и загрязнения окружающей среды.Производство пришлось свернуть, и различные компании стали искать способ сделать продукт экологически чистым, чтобы законодатели сняли административные барьеры. В результате инженерам из ZBoard, компании по производству скейтбордов, удалось разработать легкий электродвигатель и более емкие аккумуляторы.В 2014 году член законодательного органа Мадесто в Калифорнии Кристин Олсен выступила с законопроектом по легализации нового вида транспорта. Законопроект был одобрен. Снятие ограничений уравнивало в правах любителей электробордов и велосипедистов.После изменения законодательства сразу несколько американских и немецких предпринимателей запустили краудфандинговые кампании по сбору средств на производство электробордов на платформе Kickstarter. К 2016 году появилось более десяти стартапов, включая Boosted, Mellow Board, Evolve, Marbel, In Board и другие. Так их модели А-класса развивают скорость до 40 км/ч благодаря двигателю мощностью 2000 ватт и могут преодолеть около 20 километров без подзарядки.Как только электроборды появились в интернет-магазинах, Олег Сеитов, занимающийся скейтбордингом десять лет, и его друг Евгений Кондратьев захотели приобрести электрическую доску, но стоимость мощных моделей порой доходила до $2000. «У большинства зарубежных компаний, которые этим занимаются, цены варьируются от $1000 до $2000», — рассказывает Евгений Кондратьев.Многие любители скейтбординга не могли позволить себе электроборд из-за высокой стоимости. Так предприниматели поняли, что кроме них есть много скейтбордистов по всему миру, которые бы хотели приобрести мощный электрический скейтборд, но — по меньшей стоимости. Поэтому у них возникла идея самим сконструировать более дешевый аналог со схожими характеристиками.К реализации этого проекта они смогли приступить только в 2016 году, когда им удалось найти технических специалистов, собрать прототип и заработать деньги для его производства.С 2014 года Кондратьев и Сеитов учатся в Китае. Поступив в Ноттингемский университет в Нинбо, они стали зарабатывать, занимаясь организацией вечеринок. Затем открыли в кампусе сувенирный магазин — продавали толстовки и футболки с логотипом своего университета. Впоследствии запустили интернет-магазин по продаже смартфонов Xiaomi в Екатеринбурге — родном городе Евгения Кондратьева.В производство электроскейтбордов они вложили 360 тысяч рублей. У предпринимателей было видение продукта, но не было знаний для его воплощения. Поэтому они стали искать талантливых специалистов — в том числе в своем университете. «Мы нашли хорошего инженера — студента из Турции. Китайского специалиста по менеджменту и продвижению в социальных сетях, а также талантливого инженера-сборщика. Англичанин Алекс занимается поиском деталей для скейтбордов», — рассказывает Сеитов.Основатели электробордов решили создать две модели устройства: лонгборд и шортборд. Но чтобы организовать собственное производство, нужно было найти фабрику по сборке деталей. В Китае большой выбор поставщиков и заводов по сборке, поэтому есть возможность выпускать не менее 1000 скейтбордов в месяц, уверяют предприниматели.Бизнесмены остановили выбор на I-Wonder в городе Нинбо, где учились в университете. Она занимается производством электрических скейтбордов около трех лет. У нее развита широкая сеть поставщиков и имеется крупный склад запчастей для скейтбордов. Инженерам I-Wonder понравились разработки новых моделей электроскейтбордов, и они стали работать с командой. «Если будем увеличивать оборот, то они смогут отказаться от других проектов и увеличить производство нашей продукции», — продолжает Сеитов.Предприниматели забросили на время учебу и с помощью специалистов фабрики начали совершенствовать дизайн моделей лонгборда Motion-K11 и шортборда Motion-M2. «Я надеюсь, что в итоге получились два очень хороших продукта», *— утверждает Сеитов.Во-первых, новые модели скейтбордов отличаются от многих бюджетных аналогов мощностью двигателя: 2400 и 1200 ватт соответственно. Вследствие чего лонгборд Motion-K11 может разогнаться до 36 км/ч, причем без подзаряда проедет 22 километра. Стоить такой лонгборд будет дешевле — $700. В то время как некоторые электроборды с меньшей мощностью стоят примерно $1000.Во-вторых, в модель шортборда инженеры установили моторы внутрь колес: «теперь он развивает скорость до 30 км/ч, а заряда батареи хватит, чтобы проехать двадцать километров», — продолжает Сеитов. Благодаря мощности электродвигателя в 1200 ватт шортборд с легкостью справляется с подъемом в гору и ездой по бездорожью. К примеру, шортборды Boosted с таким же двигателем могут развивать скорость лишь до 20 км/ч. Предприниматели оценили свою модель в $500.Однако производители электробордов, Олег Сеитов и Евгений Кондратьев, пошли дальше и решили впервые установить гибкую батарею, тем самым усовершенствовав дизайн «доски».Предприниматели решили использовать эластичную батарею, которую создали инженеры Северо-Западного университета в 2013 году. Гибкий литий-ионный источник питания способен растягиваться в три раза, не теряя напряжения и силы тока, пишет Nature Communications.Теперь батарею не нужно помещать в отдельный бокс. Сеитов и Кондратьев разделили ее на восемь блоков, которые равномерно распределили на внутренней стороне доски. Это позволило им сделать устройство более гибким — как классический лонгборд: «По ощущениям не отличить от оригинального лонгборда, потому что ваша доска прибавляет в упругости, и при этом нет бокса для батареи, как у других брендов. Это снижает возможность повреждения доски», — утверждает Олег Сеитов.На 2016 год вес в семь килограммов и три часа подзарядки считается нормой для скейтбордов такого уровня. Чтобы увеличить мощность батареи и скорость лонгборда до 50 км/ч (у самых мощных американских моделей скорость — 40 км/ч), стоит уменьшить вес самого устройства. «Мы считаем, что наша главная цель — уменьшение веса. Нам бы хотелось представлять его как портативный вид транспорта, который можно взять на учебу, подняться с ним по лестнице», — заявляет Сеитов.Для этого нужно найти альтернативный вид батареи, который будет легче, и установить дополнительные моторы, не утяжелив устройство. По словам предпринимателей, это сложная задача, и на ее решение потребуется несколько лет.Сейчас Сеитов и Кондратьев занимаются подготовкой к краудфандинговой компании — это позволит им привлечь деньги для увеличения производства электроскейтбордов.В качестве краудфандинговой платформы создатели выбрали Indiegogo, потому что на ней можно заказать устройство из любой точки мира. С помощью краудфандинга предприниматели хотят привлечь внимание к своему продукту. «Кампания продлится месяц, после чего станет понятно, какой будет спрос на электроборды», — говорит Кондратьев. Команда планирует собрать $50 тысяч и пустить средства на производство.В случае неудачи бизнесмены займутся поиском крупного инвестора самостоятельно — например, в том же Ноттингемском университете. Но предприниматели не оставят идею выпускать электроскейтборды: «Возьмем перерыв и выйдем с новым продуктом, который будет еще лучше, чем этот», — делится Сеитов.Пока проект будет размещен на платформе, предприниматели параллельно планируют запустить онлайн-магазин по продаже скейтбордов и наладить контроль качества и доставку.Первой площадкой, на которой бизнесмены планируют начать продавать скейтборды, будет Indiegogo.По мнению предпринимателей, основные рынки сбыта продукта — это США и Канада. В долгосрочной перспективе компания планирует организовать дистрибьюторскую сеть, и наладить отношения с дилерами из регионов, в которые можно доставлять продукт.Бизнесмены утверждают, что продукт не будет пользоваться спросом в России из-за высокого курса валют. «Для России в нынешней ситуации — это крупная сумма, и рассчитывать на большой уровень продаж не стоит. В долгосрочной перспективе нам надо найти способ, как сделать электроборды доступными и для российских покупателей», — говорит Сеитов.

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