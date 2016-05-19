Инвестиции в компанию Tesla. На чем основан расчет Илона Маска

Инвестиции в компанию Tesla привели к превосходству капитализации компании Илона Маска, над такими гигантами как GM и Ford. На сегодня, рыночная стоимость Tesla составляет $45,47 млрд. Однако, финансовые показатели фирмы, мягко говоря, слишком скромные. На чем же основаны расчеты главы компании Илона Маска и риски его инвесторов?
Некоторые цифры
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Корпорация GM за 2016 год , как пишет издание Vox
, продала 10 млн
машин, Ford – 6,6 млн
. А вот Tesla, только…76 тысяч
автомобилей. В отличии от вышеназванных конкурентов, инвестиции в компанию Tesla кажутся слишком рискованными. Ведь за прошлый год, компания Маска имела только убытки.
На что надеятся инвесторы
.
Оптимистический настрой участников рынка, которые делают инвестиции в компанию Tesla, объясняется верой в будущее лидерство детища Маска. Да, он сильно рискует. Да, он делает смелые ставки. Главная ставка Маска – это производство аккумуляторов. Он уже много раз говорил, что массовое производство электрокаров будет невозможно без собственного производства самого дорогой запчасти этих машин – аккумуляторных батарей.
Стоимость Model3
составляет 35 тысяч долларо
в, а батарея, обходится Tesla в $9 000
. Только вот, себестоимость аккумуляторов снижается ежегодно на 7%
, а это даст компании, большое преимущество перед конкурентами. Tesla, уже выпускает элементы для батарей, на своем заводе Gigafactory
. И собирается открыть еще несколько дополнительных производств в ближайшее время.
Шансы на лидерство
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При достижении своей максимальной эффективности, Tesla должна превзойти по масштабам производства всех конкурентов в 10 раз. В 2020 году, производственные мощности Gigafactory
должны обеспечить выпуск 1,2 млн автомобилей Model3. Такие масштабы значительно снизят затраты на производство. Это позволит окупить все инвестиции в компанию Tesla.
Сомнения вызывает только один вопрос. Найдутся ли желающие приобрести 500 000
автомобилей в год, а именно столько Илон Маск собирается их выпустить к 2018 году. Найдутся. На сегодняшний день, компания собрала уже 400 тысяч
предварительных заказов, так что в шансы фирмы Tesla на рынке, можно поверить.
Оппоненты всегда упрекают Маска в том, что его Tesla не приносит дохода. Это трудно опровергнуть. Понятно, что технологии, с которыми работает Маск, намного дороже традиционных технологий того же Форда. Можно лишь привести прогнозы Bloomberg New Energy Finance
. По их расчетам, к 2022 году, владение электрокаром будет значительно дешевле, чем обычной машиной с ДВС. В таком случае, инвестиции в компанию Tesla станут самыми выгодными инвестициями.
Дмитрий Васильев
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