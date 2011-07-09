Rank Financial - rank.financial

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Языки Рус, Eng, 中國 (По мере развития, будут добавляться языки)
Rank Financial
О компании:
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Rank Financial – международный криптовалютный фонд, объединяющий под своим началом колоссальные капиталы крупных инвесторов со всего мира. При этом активно развивается такое направление, как частные инвестиции. Именно для этого и была создана данная инвестиционная платформа, в основе которой лежит идея сделать рынок инвестиций в криптовалюты доступным для каждого.
Цели:
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1)Расширение активов – за счет привлечения частных инвестиций мы хотим максимально расширить свое влияние на рынке криптовалют, а также дать возможность максимальному количеству людей зарабатывать на криптовалютах.
2)Экспертное сообщество – вторая наша цель. Нам важно объединить вокруг нашего бизнеса как можно больше единомышленников. Создать общество обеспеченных людей с общими целями и заделом на будущее.
3)Новая криптовалюта – амбициозный и потенциально прибыльный проект. Мы активно работаем над созданием собственной новейшей криптовалюты, которая будет лишена всех известных недостатков, которые есть у существующих криптовалют.
Условия инвестирования:
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Процент:1.16% В СУТКИ
Период:180 ДНЕЙ
Начисления:КАЖДЫЕ 24 ЧАСА С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА
Минимальный депозит: 20$
Максимальный депозит: 5000$
Ограничения по вкладу: МАКСИМУМ 1 ВКЛАД ЗА 7 ДНЕЙ
Вывод средств:ОДИН РАЗ В СУТКИ, МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 1$
Дополнительно:
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При выводе 1 доллара начисляется 0.001 MassCoin
КУРC MASSCOIN НА 20.04.2017
1 = 0.0383911 Bitcoin
1 = 46.4531 $
1 = 2609.72 руб
(Курс может меняться с течением времени)
Партнерская программа:
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1 УЧАСТНИК - 5%
2 КЛЕРК - 5%, 2%, 1%, 0.5% при обороте в 1000$
3 МЕНЕДЖЕР - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5% при обороте в 5000$
4 СПЕЦИАЛИСТ - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5% при обороте в 10000$
5 10%ДИРЕКТОР - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5% при обороте в 15000$
6 УПРАВЛЯЮЩИЙ - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 1% при обороте в 20000$
7 ПРЕЗИДЕНТ - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 1%, 1% при обороте в 30000$