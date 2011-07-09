Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Rank Financial - rank.financial

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 11:00
#1
Специалист
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 21
Адрес: Россия,Уфа
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 789
Благодарностей: 108
УГ: 0
КП: 0.071
Rank Financial - rank.financial
Я не владелец / не админ

Старт 20.04.2017

Языки Рус, Eng, 中國 (По мере развития, будут добавляться языки)

Rank Financial



О компании:

Цитата:
Rank Financial – международный криптовалютный фонд, объединяющий под своим началом колоссальные капиталы крупных инвесторов со всего мира. При этом активно развивается такое направление, как частные инвестиции. Именно для этого и была создана данная инвестиционная платформа, в основе которой лежит идея сделать рынок инвестиций в криптовалюты доступным для каждого.
Цели:

Цитата:
1)Расширение активов – за счет привлечения частных инвестиций мы хотим максимально расширить свое влияние на рынке криптовалют, а также дать возможность максимальному количеству людей зарабатывать на криптовалютах.
2)Экспертное сообщество – вторая наша цель. Нам важно объединить вокруг нашего бизнеса как можно больше единомышленников. Создать общество обеспеченных людей с общими целями и заделом на будущее.
3)Новая криптовалюта – амбициозный и потенциально прибыльный проект. Мы активно работаем над созданием собственной новейшей криптовалюты, которая будет лишена всех известных недостатков, которые есть у существующих криптовалют.
Условия инвестирования:
Цитата:
Процент:1.16% В СУТКИ
Период:180 ДНЕЙ
Начисления:КАЖДЫЕ 24 ЧАСА С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА
Минимальный депозит: 20$
Максимальный депозит: 5000$
Ограничения по вкладу: МАКСИМУМ 1 ВКЛАД ЗА 7 ДНЕЙ
Вывод средств:ОДИН РАЗ В СУТКИ, МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 1$
Дополнительно:
Цитата:
При выводе 1 доллара начисляется 0.001 MassCoin
КУРC MASSCOIN НА 20.04.2017
1 = 0.0383911 Bitcoin
1 = 46.4531 $
1 = 2609.72 руб
(Курс может меняться с течением времени)
Партнерская программа:
Цитата:
1 УЧАСТНИК - 5%
2 КЛЕРК - 5%, 2%, 1%, 0.5% при обороте в 1000$
3 МЕНЕДЖЕР - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5% при обороте в 5000$
4 СПЕЦИАЛИСТ - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5% при обороте в 10000$
5 10%ДИРЕКТОР - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5% при обороте в 15000$
6 УПРАВЛЯЮЩИЙ - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 1% при обороте в 20000$
7 ПРЕЗИДЕНТ - 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 1%, 1% при обороте в 30000$

Контакты:

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Telegram Chat En
Skype Chat
YOUTUBE
info@rank.financial
Skype: rank.financial
Тел RUS: +74994040101
Тел ENG: +442038087655
Online chat

О сайте:
EV SSL. Green bar
Платежки: PM, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Первый документ
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Выплаты: инстант




Мой вклад:


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Rank Financial Новый проект
Последний раз редактировалось Rusha1; Сегодня в 11:06.
Rusha1 вне форума  
Старый Сегодня, 11:53
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,797
Благодарностей: 10,894
УГ: 8
КП: 0.033
подарки
Re: Rank Financial - rank.financial
ах ты ж ёёёжик - криптовалюты лезут как грибы... ТС, а где вклад-то? и чего здесь, а не в средниках - сурьезная ж контора, не биток какой-нить вшивый
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:17
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