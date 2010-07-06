Автостартап Drivin от основателей Groupon был продан за $43 млн.
Чикагский стартап Drivin от создателей Groupon Брэда Киуэллла и Эрика Лефкофски был продан крупной компании по продаже авто за $43 млн.
KAR, Покупатель стартапа Drivin компания KAR из Кармела (штат Индиана), которая продает с аукциона подержанные автомобили, по словам представителей компании Drivin ей нужен, чтобы расширить ассортимент предлагаемых автомобилей.
Генеральный директор Drivin Кейн Грау и главный исполнительный директор Джастин Малик останутся с KAR, кроме того компания не будет переезжать из Чикаго.
Drivin была основана в 2015 году и предлагает автосалонам инструменты продажи/покупки автомобилей. Стартап предлагает автодилерам аналитику данных по возможностям продажи автомобилей. Дальше Drivin покупает автомобиль и поставляет его дилеру, экономя его время, избавляя от необходимости присутствовать на аукционах и оберегая покупки тех моделй, которые не будут продаваться.
Drivin привлек более $17 млн. в виде акций таких инвесторов, как Lightbank и Columbus Nova Technology Partners, и еще $6,5 млн. долгового финансирования от Silicon Valley Bank.
«Применение силы данных для действенных идей - стратегический императив для КАР. Это то, что нужно нашим клиентам и то, чего они ждут от нас», - говорит Джим Халлетт, председатель и главный исполнительный директор KAR. «Drivin быстро завоевал репутацию дезинтегратора, и его надежные возможности в области научных данных пользуются большим спросом в отрасли. KAR и Drivin могут ускорить внедрение инновационных решений для наших разнообразных клиентов».
Главный офис Drivin в том же здании, что и другие стартапы Киуэллла и Лефкофски Groupon, Lightbank, Uptake и Tempus.