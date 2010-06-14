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НБУ отсудил у "Дельта банка" крупную сумму

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НБУ отсудил у "Дельта банка" крупную сумму
Национальный банк продолжает работать над возвращением долгов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков. В I квартале 2017 НБУ выиграл три судебных дела по искам к имущественного поручителя АО "Дельта банк" об обращении взыскания на ипотечное имущество, общая стоимость которого по оценке независимого субъекта оценочной деятельности составляет 63600000 грн

Сейчас суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителей по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком АО "Дельта банк".

Всего за период 2014-2017 годы Национальный банк инициировал 47 судебных разбирательств по взысканию с имущественных и финансовых поручителей неплатежеспособных банков задолженности перед НБУ. Справедливая стоимость имущества, на которое обращается взыскание по имущественным поручителям, составляет 10900000000 грн.

По состоянию на 1 апреля 2017 уже получено 23 решения судов об обращении взыскания на имущество поручителей, справедливая стоимость которого составляет 1100000000 грн.

Напомним, АО "Дельта Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных 2 марта 2015, а 2 октября 2015 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации данного банка.

По материалам НБУ

P. S. Ребята своё дело знают. Всё вернут что им должны.
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Метки
дельта банк, нбу
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