НБУ отсудил у "Дельта банка" крупную сумму

Национальный банк продолжает работать над возвращением долгов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков. В I квартале 2017 НБУ выиграл три судебных дела по искам к имущественного поручителя АО "Дельта банк" об обращении взыскания на ипотечное имущество, общая стоимость которого по оценке независимого субъекта оценочной деятельности составляет 63600000 грн
Сейчас суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителей по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком АО "Дельта банк".
Всего за период 2014-2017 годы Национальный банк инициировал 47 судебных разбирательств по взысканию с имущественных и финансовых поручителей неплатежеспособных банков задолженности перед НБУ. Справедливая стоимость имущества, на которое обращается взыскание по имущественным поручителям, составляет 10900000000 грн.
По состоянию на 1 апреля 2017 уже получено 23 решения судов об обращении взыскания на имущество поручителей, справедливая стоимость которого составляет 1100000000 грн.
Напомним, АО "Дельта Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных 2 марта 2015, а 2 октября 2015 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации данного банка.
По материалам НБУ
P. S. Ребята своё дело знают. Всё вернут что им должны.