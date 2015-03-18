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Coinbase планирует запустить мессенджер на основе Ethereum

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Coinbase планирует запустить мессенджер на основе Ethereum
Coinbase запускает новый дочерний бренд, ориентированный на безопасный обмен сообщениями и блокчейн-платежами, об этом сегодня сообщил главный исполнительный директор компании Брайан Армстронг в Twitter.
Компания в настоящее время тестирует продукт под названием Token, который представляет собой кошелек и браузер для децентрализованных приложений на базе ethereum. Описывая свой продукт Армстронг сравнивает его с популярным сервисом WeChat, который в последнее время стал источником вдохновения для других блокчейн-проектов.
Token по словам представителей Coinbase служит для продолжения их миссии по внедрению цифровых валют по всему миру.
«Мы считаем, что каждый человек в мире должен иметь доступ к финансовым услугам, и это можно сделать, предоставив доступ к цифровым валютам через «вездесущие» смартфоны».
Кроме цифрового кошелька Coinbase также управляет еще одним дочерним брендом - цифровой биржей GDAX, которая работает более чем в 30 штатах США, а также в Канаде, Великобритании, Австралии, Сингапуре и некоторых европейских странах.
Кроме обычных функций Token предлагает также рейтинг пользователей в зависимости от репутации, который регулируется по мере взаимодействия пользователей с платформой. Также в будущем планируется включить поддержку децентрализованной платформы идентификации uPort.
В сообщении в блоге также указывается, что в ближайшие месяцы продукт будет стремиться к миграции напрямую в блокчейн ethereum, хотя пока не уточняется когда именно это может произойти.
Ясно одно: Token очень напоминает другие похожие мобильные кошельки на базе ethereum, который в настоящее время является вторым по рыночной капитализации публичным блокчейном.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.coindesk.com/coinbase-now...messaging-app/
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