Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,491 Благодарностей: 2,282 УГ: 1 подарки награды

Как отомстить соседу?







Признайтесь, что у вас есть сосед, которого замуровали в бетонном мешке, и он каждую субботу в 7 утра берет перфоратор и пытается из этого мешка выбраться! Ну или, на худой конец, где-то под вами живет маленький барабанщик, а над вами тренируется жонглёр с пудовыми гирями, которые постоянно падают на пол!



Что делать? Пойти разобраться? Такие походы нередко заканчиваются мордобоем. Поэтому китайцы изобрели...



Долбилку!



Всего за 910 рублей, или 91 юань, вы можете решить все свои проблемы. Долбилка – это такая штука, которая упирается в стену, долбит по ней и издает громкие звуки, терзающие по ночам нежный слух того самого соседа, который рано утром рискнул включить перфоратор! Её можно контролировать с телефона, а ещё аппарат снабжён таймером и Bluetooth!







В главном китайском интернет-магазине "Таобао" этот гаджет активно покупают, чтобы установить дома. Представьте только: вы уходите на работу, а долбилка бьёт в пол или потолок и мстит соседям за постоянное сверление!







Кто тут говорил, что китайцы ничего не могут придумать, а только всё копируют, м?!



Начнём с того, что у долбилки 3079 комментариев покупателей, из них 3060 очень довольны своей покупкой!



"Этажом выше в квартиру заехали новые съемщики с собачкой. Эта шавка меня реально выбесила! Она постоянно бегала туда-сюда, туда-сюда. Я не мог сосредоченно смотреть в окно и обретать внутренний покой! С соседями проводил беседы, но это не помогает, звонил в полицию, но им пофигу, обращался к домовладельцам – они говорят, договаривайтесь сами. Купил долбилку, её легко установить, доставка тоже быстро приехала!"



На этом комментарий заканчивается, к сожалению...



А, нет! Есть продолжение:

"Прошёл час после того, как включил. В дверь стучат! Посмотрел в глазок – это сверху пришли! Открывать не стал. Ночевать поеду к родителям, а этим пусть долбит всю ночь!"







Вот ещё хороший:



"Купить эту штуковину можно только от безысходности. У меня соседи вообще не затыкаются! Если ребенок не орёт, родители орут друг на друга. Я больше года терпел, хотя ходил на "Таобао" и присматривался к долбилке! Но тут они меня выбесили окончательно: устроили скандал после 12 ночи! Ну куда такое годится? Купил! Конечно, поначалу меня терзали муки совести, но потом я привык! Они, сволочи, оборзели, а я что, не могу в стенку постучать? Сначала начал стучать понемножку, но потом вошёл во вкус! Скандалы прекратились. Думаю, эти люди стали добрее друг к другу!"





"У меня соседи постоянно шумят. Реально бесит. Достал долбилку, инструкцию читать не стал – просто поставил на максимальный 9-й уровень!"







"Я купил долбилку, но пользоваться ей стесняюсь. Со мной что-то не так?"



"Это не только полезная штука, но и настоящее украшение интерьера!"







Ещё пара классных комментов:



"Купил долбилку, вещь что надо, но почему максимальное время долбления – 12 часов? Хочу долбить 24 на 7!"





"Купил. Включил. Не знаю, будет ли результат, и что они там сверху сейчас слышат, но мне на душе уже стало хорошо!"







Вот вам



Ну что, вы уже мечтаете о китайской долбилке для своего любимого соседа?



Источник В сети нашёл такую инфу, не знаю правда или нет, но настроение поднялосьПризнайтесь, что у вас есть сосед, которого замуровали в бетонном мешке, и он каждую субботу в 7 утра берет перфоратор и пытается из этого мешка выбраться! Ну или, на худой конец, где-то под вами живет маленький барабанщик, а над вами тренируется жонглёр с пудовыми гирями, которые постоянно падают на пол!Что делать? Пойти разобраться? Такие походы нередко заканчиваются мордобоем. Поэтому китайцы изобрели...Долбилку!Всего за 910 рублей, или 91 юань, вы можете решить все свои проблемы. Долбилка – это такая штука, которая упирается в стену, долбит по ней и издает громкие звуки, терзающие по ночам нежный слух того самого соседа, который рано утром рискнул включить перфоратор! Её можно контролировать с телефона, а ещё аппарат снабжён таймером и Bluetooth!В главном китайском интернет-магазине "Таобао" этот гаджет активно покупают, чтобы установить дома. Представьте только: вы уходите на работу, а долбилка бьёт в пол или потолок и мстит соседям за постоянное сверление!Кто тут говорил, что китайцы ничего не могут придумать, а только всё копируют, м?!Начнём с того, что у долбилки 3079 комментариев покупателей, из них 3060 очень довольны своей покупкой!На этом комментарий заканчивается, к сожалению...А, нет! Есть продолжение:Вот ещё хороший:Ещё пара классных комментов:Вот вам страница с тысячами комментариев!Ну что, вы уже мечтаете о китайской долбилке для своего любимого соседа?

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