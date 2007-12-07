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PrimeBroker купил группу компаний PrivateFX

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PrimeBroker купил группу компаний PrivateFX
Пожалуй, главной новостью этой недели стала новость о покупке.

PrivateFX (преемник ForexTrend) не смог принести желаемого результата от вложенных инвестиций, поэтому наряду с задержками по выплатам последовала и продажа.

Новость на официальном сайте PrivateFX:

Цитата:
Акционеры Private FX осуществили продажу группы финансовой компании Prime Broker.

"Акционеры группы Private FX получили предложение от компании Prime Broker выкупить группу для расширения своего бизнеса, в том числе, выхода на новые рынки, - сообщил один из бывших акционеров группы Private FX Игорь Мазепа, - Я поддержал продажу, поскольку внесенная мною инвестиция, не принесла ожидаемого результата".

Новый акционер - Prime Broker берет на себя все финансовые и другие обязательства по группе Private FX.

"Для нас покупка группы Private FX является стратегически важной, поскольку она позволит нам расширить линейку продуктов и инструментов, клиентскую базу, а также выйти на новые рынки благодаря лицензиям группы", - сообщил генеральный директор Prime Broker Артем Паламарчук.

В ближайшее время Private FX презентует ряд новых продуктов и услуг для своих клиентов.
Новость на сайте PrimeBroker:

Цитата:
Компания Prime Broker объявляет о приобретении группы компаний PrivateFX.
«Для нас представляет интерес большая клиентская база PrivateFX, уникальные технические решения и технологии работы с поставщиками ликвидности, а также подготовленная группой компаний инфраструктура для выхода в новые геолокации» - заявил СЕО компании Артем Паламарчук.
Подчеркиваем, что группа компаний PrivateFx приобретена с сохранением обязательств перед клиентами в полном объеме. Порядок доступа клиентов к управлению средствами на сайте privatefx.com остается без изменений.

20 апреля будет размещено видеообращение СЕО компании Prime Broker, в котором будет подробно сказано о программе развития компании, внедрении новых инструментов, которые будут доступны всем нашим клиентам, о новых возможностях для клиентов приобретенной нами группы компаний PrivateFx.
Из всего вышеуказанного главным, пожалуй, будет передача финансовых обязательств и как быстро вступит в силу их исполнение.

Ждем сегодня также и видео обращение.
__________________
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