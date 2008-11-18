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Туристы смогут получить до 120 тысяч рублей за отдых в России

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Туристы смогут получить до 120 тысяч рублей за отдых в России
В ближайшие дни Совет Федерации (СФ) намерен официально внести предложение о налоговом вычете для граждан, приобретающих путевки в российские санатории и курорты. Он может составить до 120 тысяч рублей, рассказал "Известиям" сенатор Игорь Фомин. Соответствующие предложения комитета СФ по социальной политике были высказаны на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса РФ.

Сенаторы рассчитывают на то, что введение налогового вычета на стоимость внутрироссийского отдыха позволит существенно увеличить объем отечественного туристического рынка. Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, Фомин считает увеличение платежеспособного спроса.

Совет Федерации также готовит инициативу по уменьшению налога на прибыль организаций на сумму приобретенных сотрудникам турпутевок. По данным сенатора, работодатели приобретают не менее 120 тысяч путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Он полагает, что возможность списания таких затрат на себестоимость может удвоить количество приобретаемых за счет предприятий путевок.

В настоящее время вычет распространяется только на расходы на лечение и не превышает 30% от стоимости путевки. Гражданин, желающий возместить часть определенных расходов на обучение, лечение или приобретение жилья, подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога.

Эксперты поддерживают нововведения. Директор курортного управления профсоюзов на Кавминводах Николай Мурашко рассчитывает на то, что за счет этих мер отечественные курорты смогут привлечь дополнительных клиентов. О том, что новые льготы увеличат приток денег на развитие санаторно-курортного комплекса, говорит и директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко.

Пока же российские туристы снова заинтересовались отдыхом в Европе. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), интерес граждан как к пляжным, так и к непляжным турам в страны Евросоюза вырос на 61%. В то же время интерес населения к турам по России и Абхазии упал в марте на 14,5%.

Эти два направления стали единственными из 45 самых востребованных для отдыха, которые показали в минувшем марте отрицательную динамику к аналогичному периоду прошлого года. Число запросов на туры по России оказалось даже меньше, чем по закрытому направлению - Египту.

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