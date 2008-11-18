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Facebook разрабатывает методы управления компьютером силой мысли

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Facebook разрабатывает методы управления компьютером силой мысли
В компании рассматривают возможность с помощью датчиков следить за активностью речевых центров в мозге человека и передавать информацию на компьютер



НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. Американская корпорация Facebook разрабатывает методы, позволяющие людям управлять компьютером силой мысли без применения периферийных устройств. Об этом заявила в среду Регина Дуган, которая возглавляет в компании отдел под названием Building 8, занимающийся соответствующими исследованиями.

Из мозга на экран

"Что, если вы могли бы записывать мысли напрямую? Это кажется нереальным, но такое, вероятно, будет возможно раньше, чем вы предполагаете", - отметила она во время выступления на отраслевой конференции под названием F8, организованной Facebook в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Сотрудница указала, что в ближайшей перспективе задача компании состоит в том, чтобы создать систему, которая бы позволяла записывать силой мысли 100 слов в минуту и не требовала вживления каких-либо элементов в тело человека.

В Facebook, в частности, рассматривают возможность с помощью специальных датчиков следить за активностью речевых центров в мозге сохраняющего молчания человека и передавать информацию на компьютер. При этом Дуган заверила, что компания не пытается разработать системы, которые бы "расшифровывали случайные мысли людей".

"Можно представить себе это так: вы много фотографируете, но не все снимки публикуете. Так же у вас много мыслей, но делитесь вы лишь некоторыми", - пояснила сотрудница Facebook.

Во время выступления Дуган продемонстрировала видеозапись, на которой парализованная женщина печатает силой мысли с помощью специального импланта. По словам главы Building 8, в настоящее время данная система позволяет набирать восемь слов в минуту.

Слышать кожей

Дуган также рассказала, что Facebook разрабатывает технологии, позволяющие воспринимать звуки глухим. Речь идет о методе преобразования звука в вибрацию и другие сигналы, которые пользователь ощущает своей кожей.

Продемонстрировано было видео, на котором мужчина, лишенный возможности говорить и видеть, общается с помощью созданных в Building 8 устройств.

"Общая площадь вашей кожи составляет два квадратных метра, это сложная система нервов, которые передают информацию в мозг", - констатировала Дуган. Она сравнила техники, разрабатываемые Facebook, с применением шрифта Брайля.

Секретный отдел

Дуган ранее возглавляла в компании Google отдел, занимавшийся перспективными разработками, до этого она была директором Управления перспективных исследовательских программ Пентагона. При формировании Building 8 был учтен опыт работы указанного управления. В штат отдела входят 60 человек, многие из них в прошлом являлись сотрудниками других крупных технологических компаний.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил о создании Building 8 на прошлогодней конференции F8. Чем именно занимаются его сотрудники, в компании прежде не раскрывали, отмечая лишь, что они ведут разработки, касающиеся виртуальной реальности, искусственного интеллекта и других передовых направлений. Профильные СМИ называют Building 8 "секретным отделом" Facebook.

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