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Смартфон Samsung Galaxy S8 с честью выдержал испытание на изгиб

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Смартфон Samsung Galaxy S8 с честью выдержал испытание на изгиб
Блогер JerryRigEverything, известный своими издевательствами над смартфонами, добрался до Samsung Galaxy S8. Аппарат был подвергнут стандартному набору тестов. Всё это можно посмотреть на видео ниже.



Дисплей защищён стеклом, которое можно поцарапать материалом с твёрдостью не менее 6 по шкале Мооса. Это типичный результат, характерный практически для всех флагманских смартфонов. Стекло, прикрывающее тыльную сторону аппарата, а также камеру, канцелярским ножом поцарапать не выйдет.


Испытание нагревом смартфон выдержал, как и практически любой другой флагман на рынке. Интересно взглянуть на то, как окрашено стекло с тыльной стороны. Краска нанесена изнутри. Если её стереть, что несложно сделать тем же канцелярским ножом, то стекло станет прозрачным.

А вот что важно, так это то, что смартфон не гнётся. То есть прочность и металлического каркаса, и обеих стеклянных панелей достаточно высока.

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