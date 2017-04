CashToday

Vizor привлек $2,3 млн для платформы по созданию 360-градусных виртуальных туров



Базирующийся в Хельсинки (Финляндия) стартап Vizor, являющийся крупнейшим поставщиком программного обеспечения для виртуальной реальности, привлек новые инвестиции в размере 2,3 миллиона долларов.



Текущий раунд финансирования возглавили венчурные компании The Venture Reality Fund (The VR Fund) и Inventure. Кроме того, в этом раунде участвовали и действующие инвесторы Boost VC, Lifeline Ventures и Sisu Game Ventures. В рамках данного финансирования Марко Демироз из инвестиционного фонда The Venture Reality Fund и Екатерина Джианелли из венчурной компании Inventure присоединятся к совету директоров стартапа Vizor.







Компания Vizor планирует использовать полученные средства для своего последующего быстрого развития, расширения функциональных возможностей своей передовой платформы и дальнейшего масштабирования собственной деятельности.



Стартап Vizor, учрежденный Каарло Кананеном, основателем и генеральным директором данной компании, недавно запустил приватную бета-версию своей платформы для хостинга и создания программного обеспечения виртуальной реальности, которое позволяет пользователям создавать удивительные 360-градусные виртуальные туры, а также отображать в виртуальном формате истории и события из своей жизни на веб-сайте или на канале Facebook с помощью простого перемещения различных мультимедийных элементов.



Среди инструментов данной инновационной платформы присутствует предварительный просмотр любого виртуального контента, возможность быстрого перемещения и редактирования различных объектов, а также текстовый редактор с поддержкой веб-шрифтов и многое другое.



