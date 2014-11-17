Проект "Суперэкран" на Кикстартере собрал более $2.5 миллионов при плане $50 000

Суперэкран (Superscreen) предоставляет пользователю преимущества планшета с мощью и удобством его телефона. Он делает все, что может сделать планшет плюс все, на что способен телефон и все это в одном доступном по цене и приятном для глаз устройстве. Теперь ничего не нужно растягивать и увеличивать, смартфон стал в 4 раза больше. Суперэкран отлично масштабирует контент в качестве full HD, так что ничего не размывается и не обрезается. Проект собрал уже более 2,5 миллионов долларов от более 18 000 бекеров при заявленной цели 50 000 долларов.
Чтобы пользоваться Суперэкраном, нужно скачать бесплатное приложение для iOS или Android, синхронизировать есть с вашим телефоном и можно пользоваться. Поддерживаемое расстояние использования составляет 100 футов (30 метров). Поддерживаются 98% существующих смартфонов Apple и 97% устройств на Android.
Технические параметры устройства:
Экран TFT-LCD 10,1 дюйма, разрешение 2560x1600 Full HD, 302 пикселя на дюйм.
Процессор: Mediatek MT8173(B) 64 бита, 4 ядра.
Память: 4Гб.
Камеры: 2Мп фронтальная и 5Мп основная.
Имеются два динамика по 1Вт, поддержка Wi-Fi и Bluetooth 4.1
Тестирование и окончательное получение всех документов запланировано на ноябрь 2017 года, а уже в декабре начнется отгрузка готовой продукции. Клиентам доступны два цвета: черный и белый.
Для бекеров были предложены следующие условия:
- при инвестировании $119 или больше: 1 Суперэкран плюс набор переходников;
- при инвестировании $199 или больше: 1 пилотный Суперэкран (будет готов в сентябре 2017 года) плюс набор переходников;
- при инвестировании $238 или больше: 2 Суперэкрана плюс 2 набора переходников;
- при инвестировании $476 или больше: 4 Суперэкрана плюс 4 набора переходников;
- при инвестировании $990 или больше: 10 Суперэкранов плюс 10 наборов переходников;
- при инвестировании $9900 или больше: 100 Суперэкранов плюс 100 наборов переходников.
Первые три предложения уже закрыты по причине набора лимита бекеров. Розничная цена устройства будет составлять 299 долларов.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru