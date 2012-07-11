Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bot-cash.com – Bot-cash проект взаимопомощи.

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:59
#1
Интересующийся
 
Имя: Оксана
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 53
Благодарностей: 3
УГ: 6
КП: 0.000
Bot-cash.com – Bot-cash проект взаимопомощи.
Компания Bot-cash.com организовала проект, где участники помогают друг другу и получают за это деньги. Прозрачный маркетинговый план, моментальные выплаты за привлечение новых партнёров на электронный кошелёк.

Компания начала свою работу в начале 2017 года и уже зарекомендовала себя, как надёжный партнёр.

Профессиональная система наставничества, которая позволяет даже новичкам получать результаты с первых дней работы.

Маркетинг план:

Привлекая в проект новых участников, Вы получаете денежные выплаты.
За каждого привлеченного активного участника первого уровня, система начисляет 700 рублей. Со 2-го по 6-й уровни по 150 рублей. С 7-го уровня 250 рублей.
В ширину, количество приглашенных партнеров ограничений не имеет, как и денежные выплаты.
Обзор проекта

Чтобы начать строить под собой сеть и зарабатывать деньги, необходимо внести вступительный взнос в размере 2000 рублей. После чего, в личном кабинете, Вам становится доступна партнерская ссылка, по которой Вы сможете привлекать новых участников в свою команду.

Так же, для всех активных партнеров, предоставляется обучающие материалы (видео, литература), для более эффективного продвижения.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заработок от 50.000/мес в партнёрской программе!
Oksanabiz вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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