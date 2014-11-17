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MeetMindful привлек $1.8 миллионов, чтобы помочь найти единомышленника

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MeetMindful привлек $1.8 миллионов, чтобы помочь найти единомышленника

MeetMindful, расположенная в Денвере (Колорадо, США) компания, которая предоставляет платформу, помогающую общаться людям, ведущим здоровый образ жизни, получила 1,8 миллионов долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Среди инвесторов следует отметить такие компании, как Bridge Builders Collaborative, Nelstone Ventures, а также бизнес-ангелов Пола Тарелла, Рейда Трейси и Тару Брач.


Основанная в 2015 году Эми Баглан, MeetMindful предоставляет одиноким людям, которые исповедуют такие ценности, как духовность, хорошее самочувствие, единение с природой, фитнес, служение людям, высокое самосознание, творческое состояние ума, тела и духа, платформу для поиска друзей, партнеров или вдохновляющих знакомств. Новые участники могут присоединяться к сообществу MeetMindful бесплатно, находить себе единомышленников поблизости, просматривать их профили, добавлять в друзья, видеть их круг общения и общаться с другими людьми. На сайте также можно найти более 1000 статей на темы знакомств и взаимоотношений.


Компания, которая в общей сложности уже привлекла 2,7 миллионов долларов финансирования, намерена использовать средства, чтобы достичь узнаваемости бренда на национальном уровне, добавить новые функции в интерфейс, в том числе Android-версию приложения, инструкции по налаживанию новых отношений, а также запустить игру под названием Nicebreakers.


MeetMindful в настоящее время доступна для iOS в App Store и в виде веб-версии.

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Перевод специально для MMGP.ru
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