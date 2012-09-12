Российская оппозиционная партия запускает новый альткойн
Российский политик Борис Титов запустил инициативу в виде альткойна для своей Партии роста.
Титов, который также является бизнес-омбудсменом Калининградской области, объявил о партнерстве с блокчейн-платформой Waves для создания нового токена Upcoin.
Идея состоит в том, чтобы добиться распространения кошельков среди тех, кто зарегистрировался на сайте Партии роста, награждая их монетами за участие в связанных с деятельностью партии мероприятиях.
“Это не обмениваемая финансовая единица, – пояснил Титов местному новостному порталу “Знак” в марте, – а, скорее, внутренняя система оценки мнений людей”.
“Upcoin дает нам новые возможности – мы можем использовать его в целях сбора средств для проектов, создания экспериментальных схем в рамках сообщества и совместной работы над проектами B2B”.
Недавно Россия объявила, что, возможно, полностью “легализует” Биткойн и криптовалюту в 2018 году, следуя примеру Японии.
Титов заявляет, что Калининград может стать экспериментальным полем для “легального” использования Биткойна, независимо от того, что решит в его отношении Москва.
“Очень важно, чтобы циркуляция криптовалюты не регулировалась никакими санкциями”, – сказал он в феврале “Интерфаксу”. “Это может звучать как утопическая концепция, но новые времена требуют новых мер”.