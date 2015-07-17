Российский венчурный фонд RBN Capital инвестировал 11,7 млн долларов в стартап Bonti

Как стало известно, стартап по клиническим исследованиям в области биотехнологий Bonti получил инвестиций на сумму 11,7 млн долларов США от российского инвестиционного фонда, в рамках второго раунда финансирования.
Полученные денежные средства стартап направит на научные изыскания ботулина EB-001, который является уникальным нейротоксином. Применяется данный нейротоксин в терапевтических и косметических целях. Собранные деньги позволят стартапу начать проведение клинических испытаний нейротоксина уже во втором полугодии 2017 года.
Два года назад стартап Bonti получил 8,9 млн долларов во время проведения первого раунда финансирования. На сегодняшний день, общий объём частных инвестиций составил более 20 млн долларов.
Прошедший инвестиционный раунд был возглавлен венчурным фондом из России RBN Capital. Кроме него, в проект инвестировали такие инвестиционные фонды, как City Hill Ventures, Colt Ventures, и другие мелкие частные инвесторы.
по материалам