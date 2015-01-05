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General Motors инвестирует 14 млн долларов в разработку беспилотных автомобилей

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General Motors инвестирует 14 млн долларов в разработку беспилотных автомобилей
На протяжении последних лет, ведущие мировые автомобильные концерны, активно инвестируют в системы автономного вождения. И американская автомобильная корпорация General Motors не является исключением.

Не смотря на то, что созданная разработчиками концерна программа-автопилот уже заняла второе место в рейтинге Navigant Research, а сама компания уже представила общественности Cadillac, который получил беспилотную систему Super Cruise, правление американского автомобильного концерна не собирается почивать на лаврах достигнутого, в связи с чем было объявлено о расширении инвестиционных потоков в разработку нового поколения ПО для беспилотных автомобилей.

Было заявлено, что к 2021 году концерн из США увеличит свой штат персонала в исследовательском центре в Сан-Франциско до 1640 человек. На данный момент там трудится 485 инженеров и программистов.

Стоит напомнить, что исследовательский центр в Сан-Франциско был запущен на платформе стартап-компании Cruise Automation, на приобретение которого General Motors пришлось выделить 1 млрд долларов. До слияния с американским концерном, стартап успешно создавал ПО для германского автомобильного концерна Audi.

Руководство General Motors полностью сознаёт тот факт, что все успехи компании в создании беспилотных автомобилей, меркнут перед достижениями Tesla Inc. Именно поэтому, совет директоров автомобильной корпорации решило ускорить процесс разработки ПО нового поколения, для беспилотных автомобилей, за счёт открытия дополнительного исследовательского центра. Именно там и будут работать нанятые, в будущем, специалисты. Ко всему прочему, в своё дочернее подразделение, которое занимается разработкой систем для беспилотных автомобилей, корпорация General Motors собирается инвестировать 14 млн долларов США.

по материалам
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