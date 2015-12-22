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Почему люди лезут в х-айпы

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Старый Сегодня, 00:39
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 100
Благодарностей: 10
УГ: 13
КП: 0.072
Почему люди лезут в х-айпы
Зная что это пирамида обреченная на провал
investorfinans вне форума  
Старый Сегодня, 00:41
#2
Интересующийся
 
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 45
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Почему люди лезут в х-айпы
жадность... а бывает неопытность.
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shadar вне форума  
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