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Международная экспансия Netflix начинает приносить плоды

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Старый Сегодня, 00:38
#1
Специалист
 
Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
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Международная экспансия Netflix начинает приносить плоды
В четверг компания Netflix выпустила свой последний квартальных отчет о доход, который был достаточно неоднозначным. Цена акций поточной компании снизилась после сообщения о том, что количество новых подписчиков снизилось по сравнению с ожидаемым уровнем. Хотя Netflix ожидает, что в следующем квартале ожидается большой приток новых пользователей.

Однако одним из главных моментов отчета этого квартала являются показатели международного бизнеса. Как показывает график Statista, международный потоковый сегмент Netflix впервые принес прибыль в последнем квартале в размере $ 43 млн, за исключением «влияние валютный курсов», который составил $ 12 млн. Раньше компания несла убытки, в основном связанные с тем, что Netflix инвестировала в расширение рынков деятельности, а теперь эти усилия начинают приносить свои плоды.



В настоящий момент Netflix заявила, что продолжит инвестировать в международный бизнес. Причем компания будет инвестировать так много, что в следующем квартале это спроектирует небольшой убыток. Но это сигнал для того, чтобы понять, что Netflix — действительно мировая компания.

Экспансия также объясняет, почему Netflix планирует сжигать деньги в обозримом будущем. Вместо того, чтобы фокусироваться на лицензионных правах в каждой стране, компания тратит большие деньги на оригинальный контент, который без проблем можно предлагать своим клиентам. За тем, насколько успешным будет контент компании, можно будет наблюдать в долгосрочной перспективе.

Перевод специально для mmgp.ru

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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 00:45
#2
Интересующийся
 
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 45
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УГ: 0
КП: 0.000
Re: Международная экспансия Netflix начинает приносить плоды
Честно, в России нетфликс бесполезен в виду пиратского контента.
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shadar вне форума  
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