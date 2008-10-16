Международная экспансия Netflix начинает приносить плоды

В четверг компания Netflix выпустила свой последний квартальных отчет о доход, который был достаточно неоднозначным. Цена акций поточной компании снизилась после сообщения о том, что количество новых подписчиков снизилось по сравнению с ожидаемым уровнем. Хотя Netflix ожидает, что в следующем квартале ожидается большой приток новых пользователей.
Однако одним из главных моментов отчета этого квартала являются показатели международного бизнеса. Как показывает график Statista, международный потоковый сегмент Netflix впервые принес прибыль
в последнем квартале в размере $ 43 млн
, за исключением «влияние валютный курсов», который составил $ 12 млн. Раньше компания несла убытки, в основном связанные с тем, что Netflix инвестировала в расширение рынков деятельности, а теперь эти усилия начинают приносить свои плоды.
В настоящий момент Netflix заявила, что продолжит инвестировать в международный бизнес. Причем компания будет инвестировать так много, что в следующем квартале это спроектирует небольшой убыток. Но это сигнал для того, чтобы понять, что Netflix — действительно мировая компания.
Экспансия также объясняет, почему Netflix планирует сжигать деньги в обозримом будущем. Вместо того, чтобы фокусироваться на лицензионных правах в каждой стране, компания тратит большие деньги на оригинальный контент, который без проблем можно предлагать своим клиентам. За тем, насколько успешным будет контент компании, можно будет наблюдать в долгосрочной перспективе.
Перевод специально для mmgp.ru