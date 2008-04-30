RotoQL привлек $1,2 млн для уравнения шансов элитных игроков и новичков в DFS

Последние два года были бурными для Daily Fantasy Sports (DFS), поскольку законность деятельности была поставлена под сомнение почти в каждом штате Америки.
Сегодня, 19 апреля, компания RotoQL сообщила, что привлекла $1,2 млн
в качестве начального финансирования для решения очень практичной проблемы с которой сталкиваются миллионы игроков в ежедневный фэнтези спорт.
Daily fantasy sports, или если по-русски — ежедневная фэнтези лиги, включает множество компонентов стандартных видов сезонного фэнтези спорта и сжимают их в намного более узкий период времени, например, неделю или несколько дней.
За данными аналитической компании Eilers & Krejcik Research, на сегодняшний момент ежедневный фэнтези спорт превратился в бизнес на 3 млрд., поскольку такие компании как FanDuel и DraftKings, вышли в онлайн, и теперь можно использовать свой любимый смартфон для того, что бы играть в фэнтези спорт и выигрывать деньги. По оценкам компании, станом на 2015 год, больше 57 млн. жителей Северной Америки играли в фэнтези спорт.
RotoQL - это американская компания с Нью-Йорка, предоставляет данные и аналитику фэнтези спорта, поддерживает концепцию, согласно которой DFS являются конкурсами навыков, а не азартными играми.
Привлеченные средства компания направит на совершенствование уже существующих инструментов и технологий, которые компания использует, чтобы помочи игрокам-новичкам сделать выбор намного проще при соревновании с более продвинутыми игроками. (об этом говорится в видео, которое представлено ниже).
По мнению RotoQL, сейчас проблема заключается в том, что элитные игроки, которые посвящают бесчисленное количество часов и используют автоматизацию, могут выиграть крупные поты, а шансы у новичков очень незначительные, тому RotoQL помогает уравнять это аналитикой и другими инструментами, что показывают рекомендуемые фэнтези команды (автоматически составляется возможный состав).
Инвесторами выступили - Boston Seed Capital, Jason Robins (основателя и главный исполнительный директор DraftKings) и также Saahil Sud (игрок номер один в ежедневный фэнтези спорт).
Перевод специально для mmgp.ru
Форбс
venturebeat.com
Вспомогательный ресурс:
rotoql.com/
Сайт о DFS на русском языке