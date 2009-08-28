Малобюджетные и эффектвивные методы раскрутки сообщест вКонтакте.

Свои новые сообщества я раскручиваю по следующей схеме:
1) покупаю купоны в магазинах по продаже аккаунтов
, далее эти купоны активирую на сервисах раскрутки. Затраты на купоны составляют от 300-500 рублей. На эту сумму я привожу 4000-5000 участников в группу. Это не боты, обычные фейки 80% и 20% живые люди.
2) Второй этап это контент маркетинг
. Копирую или создаю контент у других тематических групп или создаю частично сама. Контент должен быть полезным, тогда люди начинают заходить в группу и репостить записи себе на стену, тем самым увеличивается приток новых, активных и бесплатных участников.
3) Создавайте вирусные посты с призывами
: сделайте репост, что бы не потерять или изучать. А так же создавайте конкурсы и опросы. Все любят халяву, хоть даже если она за 50 рублей) Если нет бюджета, можно эти 3 пункта повторять и за 3-6 месяцев одну группу можно раскрутить до 50-100 тыс человек. Если есть деньги на рекламу смотрите пункт 4.
4) Закупаю рекламу в сообществах
по схожей тематики, предварительно создав интересный и цепляющий пост. Далее анализирую группы, где буду размещать рекламу, посмотрев статистику, цены на рекламу разные, за один пост от 100 до 3000 рублей. И такую рекламу закупать хотя бы 2-5 раз в неделю. Метод не из дешёвых, зато подписчики качественные и активные.
Есть и другие методы продвижения своих сообществ, как платные так и бесплатные. На своём блоги в подписи под постом можете почитать, там есть и другие методы продвижения Вконтакте. Если тема была Вам полезна буду благодарна за спасибо!