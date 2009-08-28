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Малобюджетные и эффектвивные методы раскрутки сообщест вКонтакте.

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Старый Сегодня, 00:32
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 45
Благодарностей: 3
УГ: 6
КП: 0.000
Малобюджетные и эффектвивные методы раскрутки сообщест вКонтакте.
Свои новые сообщества я раскручиваю по следующей схеме:

1) покупаю купоны в магазинах по продаже аккаунтов, далее эти купоны активирую на сервисах раскрутки. Затраты на купоны составляют от 300-500 рублей. На эту сумму я привожу 4000-5000 участников в группу. Это не боты, обычные фейки 80% и 20% живые люди.

2) Второй этап это контент маркетинг. Копирую или создаю контент у других тематических групп или создаю частично сама. Контент должен быть полезным, тогда люди начинают заходить в группу и репостить записи себе на стену, тем самым увеличивается приток новых, активных и бесплатных участников.

3) Создавайте вирусные посты с призывами: сделайте репост, что бы не потерять или изучать. А так же создавайте конкурсы и опросы. Все любят халяву, хоть даже если она за 50 рублей) Если нет бюджета, можно эти 3 пункта повторять и за 3-6 месяцев одну группу можно раскрутить до 50-100 тыс человек. Если есть деньги на рекламу смотрите пункт 4.

4) Закупаю рекламу в сообществах по схожей тематики, предварительно создав интересный и цепляющий пост. Далее анализирую группы, где буду размещать рекламу, посмотрев статистику, цены на рекламу разные, за один пост от 100 до 3000 рублей. И такую рекламу закупать хотя бы 2-5 раз в неделю. Метод не из дешёвых, зато подписчики качественные и активные.


Есть и другие методы продвижения своих сообществ, как платные так и бесплатные. На своём блоги в подписи под постом можете почитать, там есть и другие методы продвижения Вконтакте. Если тема была Вам полезна буду благодарна за спасибо!
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Oksanabiz вне форума  
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shadar (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:39
#2
Интересующийся
 
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 45
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Малобюджетные и эффектвивные методы раскрутки сообщест вКонтакте.
Спасибо, пост полезный. Сам пользуюсь бартером с смежно тематическими группами.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
shadar вне форума  
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