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Freebird привлек $5 миллионов и поможет заказать новый билет на самолет

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Freebird привлек $5 миллионов и поможет заказать новый билет на самолет

Freebird, расположенная в Кембридже (Массачусетс, США) компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по смягчению последствий приостановки авиационных полетов, получила 5 миллионов долларов финансирования. Среди инвесторов можно отметить венчурные компании General Catalyst и Accomplice, а также бизнес-ангелов, уделяющих внимание туристической отрасли, Скотта Хинца, Митча Гросса и Эллен Кеслер.

Компания, которая в общей сложности уже привлекла 8,5 миллионов долларов инвестиций, намерена использовать полученные средства для ускорения развития на корпоративном туристическом рынке.

Не секрет, что отмены рейсов плохо сказываются на бизнесе. Для компаний это увеличивает стоимость перелетов на 5-10%, для туристических фирм - снижает качество услуг и эффективность работы, а для простых путешественников - это просто дополнительный стресс. Под руководством Итана Бернштейна, являющегося соучредителем и генеральным директором компании, Freebird предоставляет решение для деловых путешественников и корпоративных менеджеров по туризму по бесплатному бронированию с помощью мобильного телефона нового билета любой авиакомпании в случае отмены вылета или значительной задержки авиарейса. Заказать новый билет можно в три действия буквально за 30 секунд.





На сегодняшний день Freebird подписала партнерские соглашения со многими туристическими компаниями, включая Altour, Options Travel, Safe Harbors Business Travel, Short’s Travel Management, Travel and Transport, Upside Travel и другими, которые теперь выступают в качестве торговых посредников.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
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