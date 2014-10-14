Создатели вакцины от вируса Эбола стартап CanSino объявили о привлечении $65 млн

После разработки вакцины Эбола китайский фармацевтический стартап CanSino на этой неделе объявил о новом раунде инвестиций, в котором он собрал $65 млн, что стало одним из крупнейших вливаний капитала в китайскую биомедицинскую компанию за последние годы.
Компания будет использовать средства для строительства нового объекта площадью 35 000 квадратных метров в районе экономического и технологического развития Тяньцзиня на севере Китая, рядом с нынешним объектом и примерно в двух часах езды от Пекина, и будет покрывать расходы для завершения нескольких клинических испытаний.
"Это довольно большие деньги, но если посмотреть на эксплуатационные расходы в таком масштабе, деньги уходят быстро".
Стартап CanSino основан в 2009 году вместе с группой ученых, которые выросли и учились в Китае, прежде чем отправиться работать в Канаду и США. Когда CanSino был основан, биомедицинская индустрия Китая все еще находилась в зачаточном состоянии. Однако в последнее десятилетие китайское правительство и зарубежные фармацевтические компании сделали огромные инвестиции и усилия по развитию сектора.
Фармацевтический рынок Китая стоил $108 млрд в 2015 году, что делает его вторым по величине в мире после США. Ожидается, что к 2020 году рынок вырастет до $167 млрд, ежегодный прирост составляет 9,1%.
Недавнее финансирование CanSino произошло благодаря частным и государственным инвестиционным компаниям, включая Future Industry Investment Fund, Gopher Asset, Fortune Capital и GoldStone Investment.
В 2014 году CanSino начал работу над вакциной Эбола, которая вызвала вспышку в Западной Африке и убила более 11 000 человек по всему миру. Успешно проведенное в Сьерра-Леоне в два этапа клиническое испытание в 2015 году позволило китайскому стартапу конкурировать с крупнейшими игроками на рынке, включая международные корпорации GlaxoSmithKline и Johnson & Johnson, которые стоят десятки миллиардов долларов.
Хотя вспышка была сдержана, эксперты ожидают иные проявления вируса, как это неоднократно повторялось с 1976 года.
Ниса Люн, член правления CanSino и управляющий партнер Qiming Venture Partners, которая инвестировала в CanSino в 2015 году, рассказала Sixth Tone, что ее фонд ожидает, что стартап станет глобальным игроком на рынке вакцин.
"Вакцина Эбола - это хорошо, но вакцины для детей важнее, и есть больший рынок, поэтому везде есть такая поддержка, - заявила Люнг.
Перевод специально для mmgp.ru