Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,476 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Создатели вакцины от вируса Эбола стартап CanSino объявили о привлечении $65 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:29
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,214
Благодарностей: 120
УГ: 10
КП: 0.111
подарки
Создатели вакцины от вируса Эбола стартап CanSino объявили о привлечении $65 млн

После разработки вакцины Эбола китайский фармацевтический стартап CanSino на этой неделе объявил о новом раунде инвестиций, в котором он собрал $65 млн, что стало одним из крупнейших вливаний капитала в китайскую биомедицинскую компанию за последние годы.

Компания будет использовать средства для строительства нового объекта площадью 35 000 квадратных метров в районе экономического и технологического развития Тяньцзиня на севере Китая, рядом с нынешним объектом и примерно в двух часах езды от Пекина, и будет покрывать расходы для завершения нескольких клинических испытаний.

"Это довольно большие деньги, но если посмотреть на эксплуатационные расходы в таком масштабе, деньги уходят быстро".

Стартап CanSino основан в 2009 году вместе с группой ученых, которые выросли и учились в Китае, прежде чем отправиться работать в Канаду и США. Когда CanSino был основан, биомедицинская индустрия Китая все еще находилась в зачаточном состоянии. Однако в последнее десятилетие китайское правительство и зарубежные фармацевтические компании сделали огромные инвестиции и усилия по развитию сектора.

Фармацевтический рынок Китая стоил $108 млрд в 2015 году, что делает его вторым по величине в мире после США. Ожидается, что к 2020 году рынок вырастет до $167 млрд, ежегодный прирост составляет 9,1%.

Недавнее финансирование CanSino произошло благодаря частным и государственным инвестиционным компаниям, включая Future Industry Investment Fund, Gopher Asset, Fortune Capital и GoldStone Investment.

В 2014 году CanSino начал работу над вакциной Эбола, которая вызвала вспышку в Западной Африке и убила более 11 000 человек по всему миру. Успешно проведенное в Сьерра-Леоне в два этапа клиническое испытание в 2015 году позволило китайскому стартапу конкурировать с крупнейшими игроками на рынке, включая международные корпорации GlaxoSmithKline и Johnson & Johnson, которые стоят десятки миллиардов долларов.

Хотя вспышка была сдержана, эксперты ожидают иные проявления вируса, как это неоднократно повторялось с 1976 года.

Ниса Люн, член правления CanSino и управляющий партнер Qiming Venture Partners, которая инвестировала в CanSino в 2015 году, рассказала Sixth Tone, что ее фонд ожидает, что стартап станет глобальным игроком на рынке вакцин.

"Вакцина Эбола - это хорошо, но вакцины для детей важнее, и есть больший рынок, поэтому везде есть такая поддержка, - заявила Люнг.



Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап BiondVax привлек $2,8 млн для своей универсальной вакцины против гриппа CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 8 05.01.2017 14:50
Univercells для платформы по производству вакцины привлекла $12 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 5 03.01.2017 23:41
Стартап Apprenda объявил о привлечении 24 млн долларов Anastasia Kochetkova Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.07.2015 00:48
Создатели соцсети Secret объявили о ее скором закрытии kamol_mix Новости технологий и интернета 2 30.04.2015 11:42
Цукерберг пожертвовал $25 млн на борьбу с вирусом Эбола kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.10.2014 22:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MarkV
FxCash.ru - ребейт сервис
От MarkV в разделе «Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар pilot10
Зачем банкам блокчейн без Биткойна?
От pilot10 в разделе «Bitcoin»
Аватар besenok
Banking game - banking-game.com
От besenok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
С какой форекс партнеркой выгоднее работать.
От petr1 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Quick Cashouts - quickcashouts.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rain1
Аккумуляторы будущего
От Rain1 в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
408,476
Тем
465,282
Сообщений
11,482,833

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube