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Налоговики в России займутся привязкой интернет-магазинов к конкретным людям и ООО

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Налоговики в России займутся привязкой интернет-магазинов к конкретным людям и ООО


На проходящей в эти дни конференции "Онлайн-кассы. Новые возможности ритейла", Михаил Мишустин, возглавляющий Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации заявил, что в стране существует более шести миллионов доменов, которые зарегистрированы на физические лица. И все эти домены используются в онлайн-торговле. К большому разочарованию налоговиков, главный ресурс, который может идентифицировать налогоплательщиков - "Единый госреестр юрлиц, ИП", не содержит в списках доменные имена. То есть доменные имена, которые используются, как торговые площадки, не зарегистрированы правильно, с точки зрения правоприменения на юридическое лицо.

По словам Михаила Мишустина, налоговые органы будут этот вопрос решать уже самое ближайшее время, занимаясь, на данный момент, разработкой механизма. В первую очередь, структуры подчинённые Михаилу Мишустину, будут разбираться с розничной онлайн-торговлей. Сотрудники Федеральной Налоговой службы начнут проводить идентификацию онлайн-площадок, с которых идёт торговля, и связывать их с юридическими и физическими лицами. Сделано это будет для введения прозрачности в интернет-торговле, а так же для улучшения режима налогообложения интернет-торговли.

С начала 2017 года интернет-компаниям вменили распечатку чеков, и отправку данных по торговле в Налоговую Службу. Разработкой электронных касс займутся, или уже занимается объединённая группа российских корпораций в лице компании "Яндекс", группы компаний "Гарант", которая входит в инвестиционный фонд Алишера Усманов USM Holdings. Так же к проекту привлечены несколько традиционных производителей и поставщиков контрольно-кассовой техники. По итогам 2016 года, интернет-магазины, с возможностью оплаты на сайте, принимали деньги, используя платёжные агрегаторы, в 66 процентах случаев. 24 процента интернет-магазинов использовали отдельные платёжные средства, получая деньги напрямую, через провайдера-электронные платёжные системы. Ещё 13 процентов интернет-магазинов настраивали интернет-эквайринг, через банковский сектор. Оставшиеся семь процентов интернет-магазинов взимали оплату посредством платёжных шлюзов.

специально для mmgp.ru
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