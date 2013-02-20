Российский инвестор Юрий Мильнер поднялся на 15 место в рейтинге успешных инвесторов

Российский бизнесмен совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер в списке самых успешных инвесторов («список Мидаса»), регулярно составляемый авторитетным финансово-экономическим журналом Forbes, поднялся на несколько позиций и теперь находится на 15-ой строчке.
В списке самых успешных инвесторов Юрий является единственным гражданином России. По оценке журнала Forbes, состояние российского бизнесмена оценивается в 3.500.000.000 долларов. В прошлом году российский инвестор занимал 17-ю строчку рейтинга с состоянием в 2.800.000.000 долларов.
Журнал Forbes отмечает Юрия как самого влиятельного инвестора в технологической сфере Российской Федерации. Также издание отмечает инвестиции бизнесмена в такие известные компании как: Facebook, Twitter, Spotify, Airbnb, Xiaomi, Alibaba и JD.com.
Весной прошлого года бизнесмен осуществил инвестиции на сумму 100.000.000 долларов в научно-исследовательский и инженерный проект по исследованию космического пространства и разработке концепции флота межзвездных космических кораблей, использующих световой парус, под названием StarChip. На данный момент бизнесмен занимается развитием данного проекта совместно с английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.
На первой строчке в списке самых успешных инвесторов уже 4-тый год подряд уверенно располагается партнер инвестиционного фонда Sequoia Capital Джим Гетц, который единственный вложился в стартап WhatsApp в посевном раунде инвестировав в проект 60.000.000 долларов. Спустя некоторое время Гетц сумел заработать на продаже программы для мгновенного обмена сообщениями между пользователями 3.000.000.000 долларов.
На второй позиции в списке находится управляющий партнёр фонда Lowercase Capital Крис Сакка, который известен своей инвестиционной поддержкой стартапов в посевных раундах финансирования таких как Twitter, Uber и др. Эти стартап-компания в дальнейшем стали известными успешными организациями.
На третьей строчке рейтинга - партнёр Benchmark Питер Фентон, который является вкладчиком компаний Twitter, Zendesk и Yelp.
В первую пятерку успешных инвесторов также попали - самый первый инвестор вложившийся в Instagram Стив Андерсон и основатель инвестфонда Founders Fund Брайан Сингерман.
По материалам: https://vc.ru/n/milner-midas-2017