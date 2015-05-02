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Китай собрал консорциум для IPO Saudi Aramco

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#1
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Китай собрал консорциум для IPO Saudi Aramco
Китайская Народная Республика (КНР) создает консорциум, в его состав войдут китайские нефтяные гиганты и госбанки, а также Суверенный фонд, который будет выступать в качестве основного инвестора в ходе первичного размещения акций (IPO) компании Saudi Aramco.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, является крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов и один с главных экспортеров в Китай нефти вместе с российской Роснефтью.
Согласно планам первичного размещения акций пройдет в 2018 году, его размер приблизительно составит 100 млрд. что позволит ему стать одним с крупнейших в истории.



Запланированные инвестиции повышают вероятность того, что саудовский энергетический гигант будет искать листинг в Азии. Есть предположение, что это будет Hong Kong Stock Exchange.
Как сообщает Reuters, в состав консорциуму будут входить China Investment Corporation, китайские нефтяные гиганты такие как Sinopec и PetroChina, Суверенный фонд в размере $800 млрд. и госбанки, название которых не разглашается.

Перевод специально для mmgp.ru
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