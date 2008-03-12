Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Adcash - adcash.club

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#1
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Adcash - adcash.club
Я не админ/владелец проекта, проект Adcash добавлен на мониторинг

Старт 19.04.17



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Описание:

Adcash - молодой инвестиционный стартап, основное поле деятельности которого располагается в области цифровых и информационных маркетинговых технологий.
Adcash способствует малым и средним предприятиям во многих странах на 5 континентах расти и развиваться в области цифрового маркетинга, SEO и электронных СМИ. Движущей силой нашего быстрого успеха является наш подход и умение сосредоточиться исключительно на профессионализме и достижении высоких результатов во всех областях, которыми мы занимаемся,- будь то поддержка клиентов, HR, маркетинг, набор персонала, офисное оборудование, офисная инфраструктура или управление инвестициями.

Инвестиционные планы:

Seo
128%/14 дней
9.1 % в день
Минимум 100 $
Максимум 10,000 $
Депозит включен
Реферальные 6 %
Отмена депозита

Marketing
132%/21 день
6.26 % в день
Минимум 10 $
Максимум 500 $
Депозит включен
Реферальные 4 %
Отмена депозита

Design
142%/14 дней
3 % в день
Минимум 100 $
Максимум 10,000 $
Депозит в конце
Реферальные 10 %
Отмена депозита
Увеличение депозита

Consulting
152%/21 день
2.5 % в день
Минимум 10 $
Максимум 500 $
Депозит в конце
Реферальные 8 %
Отмена депозита
Увеличение депозита

Мин/макс депозит: 10$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Okpay, Nixmoney

Выплаты: Ручные. Выплата средств происходит с понедельника по пятницу 2 раза в день. С 12:00-14:00 и 20:00-22:00 по МСК.
Максимальная задержка выплаты составляет 24 часа по рабочим дням.

Реф.система: от 4 до 10% в зависимости от тарифного плана

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script



Наш депозит(листинг):

04.19.17 17:06 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14475428 from U4731311. Batch: 173299113. Memo: Shopping Cart Payment. № 117, monitorinvestnet, adcash.club.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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Старый Сегодня, 22:28
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,790
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УГ: 7
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Re: Adcash - adcash.club
только хотел глянуть - уже сайт развалился

работает у кого-нить?

добавлено через 11 минут
вижу, наш Lordborg и тут успел отметиться - не тока полтос всунул, но уже и выплату получил! и как люди всё успевают - прям завидки берут

добавлено через 20 минут
вот хитрюга админ - ссл на год, но самого клоуда! вот и гадай, что там за план - за 5 баксов, или за 200? ну, пока меня не разубедят, я буду считать, что за 5

вот тоже интересно
Цитата:
Обращаем Ваше внимание, что штраф на отмену депозита составляет 12% от суммы депозита и все Ваши начисления.
то бишь, есть риск еще остаться ему должным

добавлено через 26 минут
чото админ никак не поборет глюки - никак не впихнет невпихуемое...
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 22:57
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 1,748
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УГ: 6
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Re: Adcash - adcash.club
Админ прям манит сотки.
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Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz
Ariuntrius на форуме  
Старый Сегодня, 22:57
#4
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,674
Благодарностей: 306
УГ: 8
КП: 0.160
Re: Adcash - adcash.club
непонятна фишка по депу -

Я могу отменить депозит?
Да, можете, в любое время. Обращаем Ваше внимание, что штраф на отмену депозита составляет 12% от суммы депозита и все Ваши начисления.
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Работает с 2015 Zooo / Обменник
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svn1975 вне форума  
Старый Сегодня, 22:59
#5
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,881
Благодарностей: 3,340
УГ: 1
КП: 0.370
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Re: Adcash - adcash.club
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Karim вне форума  
Старый Сегодня, 22:59
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 1,748
Благодарностей: 86
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от svn1975 Посмотреть сообщение
не понятна фишка по депу -

Я могу отменить депозит?
Да, можете, в любое время. Обращаем Ваше внимание, что штраф на отмену депозита составляет 12% от суммы депозита и все Ваши начисления.
В любом случае будешь в минусе. Админ отжимает 12% с депа + то, что успел вывести
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Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz
Ariuntrius на форуме  
Старый Сегодня, 23:01
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,790
Благодарностей: 10,891
УГ: 7
КП: 0.033
подарки
Re: Adcash - adcash.club
svn1975, я ж и гавару - останисся должным - он патом каллекторов нашлеть! так шта не балуйте тута! сделал деп - и сиди смирна, када нада - вызовут!
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kodyaich на форуме  
Сказали спасибо:
SanekSolo (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:07
#8
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,981
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УГ: 65
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Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
пока меня не разубедят,
Двадцатка бонуса творит чудеса. Сразу начинаешь по другому думать, так ведь? И хост становится нормальным и маркетинг четким
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 23:12
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,790
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УГ: 7
КП: 0.033
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Re: Adcash - adcash.club
а вы тоже заметили,да? в той млм-ке прям такие стройные ряды 20-к! не хотите там глаза пооткрывать?
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:13
#10
Профессионал
 
Имя: Владимир
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 3,591
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УГ: 3
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Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
вижу, наш Lordborg и тут успел отметиться - не тока полтос всунул, но уже и выплату получил! и как люди всё успевают - прям завидки берут
Да вроде и видос уже появился на канале, лед тронулся)
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 23:15
#11
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,981
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УГ: 65
КП: 0.011
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Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
а вы тоже заметили,да?
Да давно за вами замечаю и периодически напоминаю об этом, чтобы вы не забыли письмецо админу черкануть, ну или как вариант через боса порешать
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 23:15
#12
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
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Адрес: Калуга
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2015
Сообщений: 1,012
Благодарностей: 457
УГ: 10
КП: 0.000
Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
svn1975, я ж и гавару - останисся должным - он патом каллекторов нашлеть! так шта не балуйте тута! сделал деп - и сиди смирна, када нада - вызовут!
это 5,повесилил перед сном
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SanekSolo на форуме  
Старый Сегодня, 23:23
#13
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
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УГ: 7
КП: 0.033
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Re: Adcash - adcash.club
Millioner2014, вы за меня не беспокойтесь - вы лучше за собой следите! а то я уже прям побаиваюсь - уж не влюбились ли вы в меня? а то я не по этой части вы какие-то там доки обещали? ну так давайте, организуйте тему завтра - там и поговорим

добавлено через 3 минуты
возвращаясь к теме
Цитата:
mnoblog 400.00
это заход серьезный, но странный... насколько я знаю, мно не очень любит русские хайпы, да и депо запросто может прикарманить... разве что админ намерен скамануть чуть ли не завтра
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:30
#14
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,981
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УГ: 65
КП: 0.011
подарки
Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
вы какие-то там доки обещали? ну так давайте, организуйте
Дак без проблем в чем вопрос то,зачем завтра ждать, пейдописьмо За двадцатку будешь перечислять положительные стороны
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Последний раз редактировалось Millioner2014; Сегодня в 23:34.
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 23:34
#15
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,790
Благодарностей: 10,891
УГ: 7
КП: 0.033
подарки
Re: Adcash - adcash.club
Millioner2014, вот зря ты это затеял - письмо-то поддельное напишу модерам - пусть разбираются. я как-то был о тебе лучшего мнения... хотя о чем это я?

добавлено через 2 минуты
самое смешное, что я ничуть не боюсь подобных разоблачений. будь письмо настоящим - я бы ничего не отрицал. но как у вашей компашки так не сложилось-то, что вы даже настоящее письмо не смогли найти?
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:39
#16
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Имя: Дядя Саша
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Инвестирую в: HYIP
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Re: Adcash - adcash.club
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
письмо-то поддельное
Ну да может быть и поддельное, проверить увы никак не получится, но учитывая что ты сам признался что ты постер, то сомнений в подлинности врятли у кого возникнет. Интересно просто как можно подлинность проверить, отпечатки пальцев с письма снять

Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
я как-то был о тебе лучшего мнения
Да я раньше тоже думал что ты на дно не опустишься и не будешь всякое гуано за чирик нахваливать, но ошибался
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