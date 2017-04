NikNak67 Monitor-Invest.net



Adcash - adcash.club



Старт 19.04.17







Описание:



Adcash - молодой инвестиционный стартап, основное поле деятельности которого располагается в области цифровых и информационных маркетинговых технологий.

Adcash способствует малым и средним предприятиям во многих странах на 5 континентах расти и развиваться в области цифрового маркетинга, SEO и электронных СМИ. Движущей силой нашего быстрого успеха является наш подход и умение сосредоточиться исключительно на профессионализме и достижении высоких результатов во всех областях, которыми мы занимаемся,- будь то поддержка клиентов, HR, маркетинг, набор персонала, офисное оборудование, офисная инфраструктура или управление инвестициями.



Инвестиционные планы:



Seo

128%/14 дней

9.1 % в день

Минимум 100 $

Максимум 10,000 $

Депозит включен

Реферальные 6 %

Отмена депозита



Marketing

132%/21 день

6.26 % в день

Минимум 10 $

Максимум 500 $

Депозит включен

Реферальные 4 %

Отмена депозита



Design

142%/14 дней

3 % в день

Минимум 100 $

Максимум 10,000 $

Депозит в конце

Реферальные 10 %

Отмена депозита

Увеличение депозита



Consulting

152%/21 день

2.5 % в день

Минимум 10 $

Максимум 500 $

Депозит в конце

Реферальные 8 %

Отмена депозита

Увеличение депозита



Мин/макс депозит: 10$/10000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Okpay, Nixmoney



Выплаты: Ручные. Выплата средств происходит с понедельника по пятницу 2 раза в день. С 12:00-14:00 и 20:00-22:00 по МСК.

Максимальная задержка выплаты составляет 24 часа по рабочим дням.



Реф.система: от 4 до 10% в зависимости от тарифного плана



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script







Наш депозит(листинг):



