Adcash - adcash.club

Adcash - молодой инвестиционный стартап, основное поле деятельности которого располагается в области цифровых и информационных маркетинговых технологий.
Adcash способствует малым и средним предприятиям во многих странах на 5 континентах расти и развиваться в области цифрового маркетинга, SEO и электронных СМИ. Движущей силой нашего быстрого успеха является наш подход и умение сосредоточиться исключительно на профессионализме и достижении высоких результатов во всех областях, которыми мы занимаемся,- будь то поддержка клиентов, HR, маркетинг, набор персонала, офисное оборудование, офисная инфраструктура или управление инвестициями.
Инвестиционные планы:
Seo
128%/14 дней
9.1 % в день
Минимум 100 $
Максимум 10,000 $
Депозит включен
Реферальные 6 %
Отмена депозита
Marketing
132%/21 день
6.26 % в день
Минимум 10 $
Максимум 500 $
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Реферальные 4 %
Отмена депозита
Design
142%/14 дней
3 % в день
Минимум 100 $
Максимум 10,000 $
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Реферальные 10 %
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Consulting
152%/21 день
2.5 % в день
Минимум 10 $
Максимум 500 $
Депозит в конце
Реферальные 8 %
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Millioner2014, вы за меня не беспокойтесь - вы лучше за собой следите! а то я уже прям побаиваюсь - уж не влюбились ли вы в меня? а то я не по этой части вы какие-то там доки обещали? ну так давайте, организуйте тему завтра - там и поговорим
добавлено через 3 минуты
возвращаясь к теме
Цитата:
mnoblog 400.00
это заход серьезный, но странный... насколько я знаю, мно не очень любит русские хайпы, да и депо запросто может прикарманить... разве что админ намерен скамануть чуть ли не завтра
Millioner2014, вот зря ты это затеял - письмо-то поддельное напишу модерам - пусть разбираются. я как-то был о тебе лучшего мнения... хотя о чем это я?
добавлено через 2 минуты
самое смешное, что я ничуть не боюсь подобных разоблачений. будь письмо настоящим - я бы ничего не отрицал. но как у вашей компашки так не сложилось-то, что вы даже настоящее письмо не смогли найти?
Ну да может быть и поддельное, проверить увы никак не получится, но учитывая что ты сам признался что ты постер, то сомнений в подлинности врятли у кого возникнет. Интересно просто как можно подлинность проверить, отпечатки пальцев с письма снять
Цитата:
Сообщение от kodyaich
я как-то был о тебе лучшего мнения
Да я раньше тоже думал что ты на дно не опустишься и не будешь всякое гуано за чирик нахваливать, но ошибался