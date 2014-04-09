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Почему страховая откажет вам в компенсации при отдыхе за границей. ТОП - 10 случаев



Отправляясь в отдых нужно оформлять страховку. А так же помнить, что является не страховым случаем.

При покупке страховки зачастую, мы не обращаем снимание на условия, которые нам предлагает страховая компания. Практически во все страны при въезде нужно иметь страховку. Для получения шенгена страховка предъявляется еще на факте оформления. Стоимость довольно средняя, так на 1 человека за 1 проведенный день за границей страховка обойдется примерно в 1 доллар. Покупать можно либо на местах в аэропортах, что всегда дороже, либо онлайн. Выплаты же могут быть значительные, по сравнению со стоимостью страхового полиса, так лимиты возврата могут достигать 40 тысяч евро. В страховые случаи входят даже расходы человека, которые он не ожидал понести, так же в такие случаи входят болезни или случаи травм. При таких условиях осуществляется компенсация транспортировки и лекарств. Так же страховка распространяется и в случаях транспортировки при летальных исходах.



Дополнительно все туристы могут оформить страховку до самых абсурдных случаев, вплоть до плохой погоды. Но все же самыми распространенными являются страховка потери вещей, документов, отмены рейсов, а так же случайное нанесение вреда другим людям.



ТОП 10 случаев когда страховая откажет вам в оплате

1. Активные развлечения - если вы получили травму просто прогуливаясь на аллее или у пляжа, то вы конечно можете рассчитывать на компенсацию, однако если вы получили травму при занятии спортом или активном развлечении то страховая не выплатит вам и копейки. Единственное решение это индивидуальные условия страховки, в которых вы указываете вид своего занятия, но в этом случае вы должны будете переплатить значительную сумму.



2. Обострение существующих спящих болезней - тут стоит помнить, что страховка дается только на экстренную медицинскую помощь, лечение же уже вам придется оплачивать за свой счет



3. Алкоголь в крови - Если с вами случился несчастный случай, вы получили травму или попали в дтп, то при обнаружении алкоголя в крови страховая будет вынуждена вам отказать в выплатах. Так же это относится и к состоянию наркотического опьянения



4. Беременность - так же не попадает в страховые случаи, и для получения компенсаций нужно подключать дополнительную страховку именно по этому случаю



5. Ожоги от Солнца - В случае получения солнечного удара или ожога вы не получите компенсацию. Однако некоторые страховые предлагают и такой вид страхования



6. ДТП при нарушении правил дорожного движения - если ДТП произошло у водителя без документов. Так же страховка не выплачивается пассажирам, если водитель пьян за рулем



7. Боевые действия - при военных действиях страховка пострадавшим не выплачивается. К таким случаям так же относится ядерные удары и заражение радиацией



8. Страховка с указанием размера франшизы - Такая страховка дешевле, но при исчерпании страхового лимита вам придется далее рассчитывать только на свои средства



9. Нарушение страх. случаев - в договоре четко написаны действия застрахованного человека в любом происшествии, если эти пункты не выполняется, компания может отказать вам в выплатах



10. Возмещение по документам - если вы попали в страховой случай, вам необходимо сохранять все документы которые будут его подтверждать, чеки, справки нужно сохранить и предоставить в страховую компанию



Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru При покупке страховки зачастую, мы не обращаем снимание на условия, которые нам предлагает страховая компания. Практически во все страны при въезде нужно иметь страховку. Для получения шенгена страховка предъявляется еще на факте оформления. Стоимость довольно средняя, так на 1 человека за 1 проведенный день за границей страховка обойдется примерно в 1 доллар. Покупать можно либо на местах в аэропортах, что всегда дороже, либо онлайн. Выплаты же могут быть значительные, по сравнению со стоимостью страхового полиса, так лимиты возврата могут достигать 40 тысяч евро. В страховые случаи входят даже расходы человека, которые он не ожидал понести, так же в такие случаи входят болезни или случаи травм. При таких условиях осуществляется компенсация транспортировки и лекарств. Так же страховка распространяется и в случаях транспортировки при летальных исходах.Дополнительно все туристы могут оформить страховку до самых абсурдных случаев, вплоть до плохой погоды. Но все же самыми распространенными являются страховка потери вещей, документов, отмены рейсов, а так же случайное нанесение вреда другим людям.- если вы получили травму просто прогуливаясь на аллее или у пляжа, то вы конечно можете рассчитывать на компенсацию, однако если вы получили травму при занятии спортом или активном развлечении то страховая не выплатит вам и копейки. Единственное решение это индивидуальные условия страховки, в которых вы указываете вид своего занятия, но в этом случае вы должны будете переплатить значительную сумму.- тут стоит помнить, что страховка дается только на экстренную медицинскую помощь, лечение же уже вам придется оплачивать за свой счет- Если с вами случился несчастный случай, вы получили травму или попали в дтп, то при обнаружении алкоголя в крови страховая будет вынуждена вам отказать в выплатах. Так же это относится и к состоянию наркотического опьянения- так же не попадает в страховые случаи, и для получения компенсаций нужно подключать дополнительную страховку именно по этому случаю- В случае получения солнечного удара или ожога вы не получите компенсацию. Однако некоторые страховые предлагают и такой вид страхования- если ДТП произошло у водителя без документов. Так же страховка не выплачивается пассажирам, если водитель пьян за рулем- при военных действиях страховка пострадавшим не выплачивается. К таким случаям так же относится ядерные удары и заражение радиацией- Такая страховка дешевле, но при исчерпании страхового лимита вам придется далее рассчитывать только на свои средства- в договоре четко написаны действия застрахованного человека в любом происшествии, если эти пункты не выполняется, компания может отказать вам в выплатах- если вы попали в страховой случай, вам необходимо сохранять все документы которые будут его подтверждать, чеки, справки нужно сохранить и предоставить в страховую компаниюУникальность: 100.00%Специально для mmgp.ru

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