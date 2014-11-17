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Barnebys привлек $3.3 миллиона и поможет вам купить любой предмет на аукционе

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Barnebys привлек $3.3 миллиона и поможет вам купить любой предмет на аукционе

Barnebys, расположенный в Стокгольме (Швеция) международный онлайн-сервис, позволяющий клиентам искать, сравнивать и покупать товары у дилеров и аукционных домов по всему миру, получила 3,3 миллиона долларов инвестиций в новом раунде финансирования. Среди инвесторов можно выделить Industrifonden, Howsat Venture Partners, Accum Kapital и Kichi Invest.

Компания намерена использовать полученные средства для расширения своей деятельности на территории США.

Основанная в 2011 году Кристофером Барнековым, выполняющим обязанности генерального директора, компания Barnebys управляет сайтом-агрегатором дизайнерских и винтажных предметов, а также предметов искусства, антиквариата и коллекционирования. Предлагается доступ к предметам, предоставляемым 2000 аукционных домов и дилеров, кроме того, для клиентов имеется около 700 000 лотов на ежедневной основе.


По словам представителя компании: "На Barnebys вы найдете все, что ищете в искусстве, антиквариате и предметах коллекционирования. Мы собираем аукционы и арт-дилеров со всего мира и делаем их доступными для всех. Это просто и бесплатно. Можно настроить учетную запись, чтобы сохранить заинтересовавшие вас объекты, отслеживать захватывающие аукционы и следить за увлекательным миром искусств и аукционов с помощью нашего еженедельного бюллетеня. Также вы можете продать вашу вещь самостоятельно, для этого можно воспользоваться оценочной службой или проверить базу данных завершившихся аукционов. Зайдите на сайт и вам здесь понравится".

Barnebys также предоставляет покупателям и продавцам бесплатную онлайн-базу данных о ценах, документирующую окончательные цены продажи 32 миллионов товаров.

На сайте есть раздел блогов, где практически каждый день обновляется информация и выкладываются новые статьи о каком-либо культурном событии, представителе искусства или аукционе. Среди последних статей есть посвященные выдающимся фотографиям двадцатого века, эротическим картинам, предметам старины, драгоценностям, предстоящим и прошедшим аукционам по всей планете.

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