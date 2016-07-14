Oksanabiz Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 02.04.2017 Сообщений: 34 Поблагодарили: 1 раз УГ: 6 КП: 0.000

Дневник блогерши 20.000 руб за месяц с нуля. Приветствую Вас.



Цель - заработать 20.000 рублей.

Временные строки - за первый месяц.

Сумма инвестиций - от 2000 Руб.



Начала осуществлять цель 03.04.2017 дневник веду на ходу.

Инвестировала в кассу взаимопомощи Bot-cash.com



За одного нового приведённого участника платят 700 руб.



Использую только бесплатные методы привлечения.



Перечислю, какие источники использую и сколько удалось заработать.



1) Форумы. Зарегистрировалась в нескольких, набиваю сообщения, создала несколько тем. Результат с этого источника пока 0.



2) Вконтакте. создала группу по заработку в интернете за 2 недели уже около 1000 участников. Пишу комментарии в бизнес сообществах с предложением о заработке. Этот источник ока самый прибыльный в привлечении людей, в ЛС пишут люди, далее после общения со мной в переписке, некоторые принимают участие в проекте. За 2 недели упорной работы привлекла немного, всего 7 человек, при чём 3 из них в один день) так как, до этого занималась раскруткой сообщества и обращений было мало. Итого 4900 руб.



3)Создала канал на Ютубе по заработку, записала видео обзор, но пока не раскручиваю этот источник, так как требует много времени или денег, которых пока мало. Тут по нулям.



4)Создала блог на Wordpress первый мой опыт в этом деле. Потратила около недели на создание, настройку и наполнение его контентом. Продвигать его буду статьями и на него буду направлять людей из Вк по придуманной мной схеме. Её раскрывать пока не буду, так как она тестируется и пока прибыли не принесла, но зато трафик идёт на сайт бесплатный по 10-50 человек в сутки. По моим предположениям блог за неделю принёс мне одного партнёра.



Итоги: за 16 дней работы заработала 8.150 рублей если отнять вложенные 2000 получится 6.150 руб чистой прибыли. Пока от графика отстою, так как много времени ушло на обучение новому: создание сообщества, блога (хоть он на конструкторе) так же оформление все го этого. Теперь больше времени буду посвящать именно привлечению людей на страницу ВК через написание комментариев и постов в сообщество.



Спасибо за внимание, дальше буду выкладывать скрины выплат, и новыми методами привлечения партнёров в проект. Кому интересно можете почитать мой новый блог в подписи ниже, там подробные статьи по бесплатным методам продвижения.



Всем пока, я пошла трудится дальше - заработать 20.000 рублей.- за первый месяц.- от 2000 Руб.Начала осуществлять цель 03.04.2017 дневник веду на ходу.в кассу взаимопомощи Bot-cash.comЗа одного нового приведённого участника платят 700 руб.Используюпривлечения.Перечислю, какие источники использую и сколько удалось заработать.Зарегистрировалась в нескольких, набиваю сообщения, создала несколько тем. Результат с этого источника пока 0.создала группу по заработку в интернете за 2 недели уже около 1000 участников. Пишу комментарии в бизнес сообществах с предложением о заработке. Этот источник ока самый прибыльный в привлечении людей, в ЛС пишут люди, далее после общения со мной в переписке, некоторые принимают участие в проекте. За 2 недели упорной работы привлекла немного, всего 7 человек, при чём 3 из них в один день) так как, до этого занималась раскруткой сообщества и обращений было мало. Итого 4900 руб.по заработку, записала видео обзор, но пока не раскручиваю этот источник, так как требует много времени или денег, которых пока мало. Тут по нулям.4)первый мой опыт в этом деле. Потратила около недели на создание, настройку и наполнение его контентом. Продвигать его буду статьями и на него буду направлять людей из Вк по придуманной мной схеме. Её раскрывать пока не буду, так как она тестируется и пока прибыли не принесла, но зато трафик идёт на сайт бесплатный по 10-50 человек в сутки. По моим предположениям блог за неделю принёс мне одного партнёра.Итоги: за 16 дней работы заработала 8.150 рублей если отнять вложенные 2000 получится 6.150 руб чистой прибыли. Пока от графика отстою, так как много времени ушло на обучение новому: создание сообщества, блога (хоть он на конструкторе) так же оформление все го этого. Теперь больше времени буду посвящать именно привлечению людей на страницу ВК через написание комментариев и постов в сообщество.Спасибо за внимание, дальше буду выкладывать скрины выплат, и новыми методами привлечения партнёров в проект. Кому интересно можете почитать мой новый блог в подписи ниже, там подробные статьи по бесплатным методам продвижения.

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