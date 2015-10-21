Китайская захватчица мирового финансового рынка

«Дочке» китайского гиганта Alibaba становится тесно в родной Азии. Зовут дочку - Ant Financial. Это самая дорогая финансовая компания КНР, по сути китайский аналог оператора денежных переводов Pay Pal. Оценочная стоимость компании в пределах 70 млрд долларов, а в планах: покорение всего финансового мира.
Сегодня, Ant Financial
усердно продвигает границы своего влияния. Несмотря на огромную конкуренцию в сфере международных денежных переводов. В планах компании – привлечение по меньшей мере 2 миллиардов клиенто
в. Ant стала довольно популярна в Азии. Она уже заключила партнерские соглашения с компаниями Южной Кореи, Индии, Таиланда. Ее база пользователей насчитывает не менее 600 млн человек. Для сравнения: системой Pay Pal
пользуется только 197 млн людей
во всем мире.
К своей цели, финансовое детище миллиардера Джека Ма
(владельца Alibaba) продвигается настойчиво и довольно агрессивно. Очередным ее шагом должна была быть покупка американской платежной системы MoneyGram
за 88 миллионов
долларов. Но, сделка сорвалась.
MoneyGram
поступило предложение продаться другому «америкосу» - компании Euronet Worldwide
. Уже за 1 млрд
долларов. Однако, китайцы решили добиться своего и теперь предлагают $1,2 млрд
. От этого предложения MoneyGram вряд ли откажется. Акционеры должны одобрить сделку, только есть одна большая проблема.
Президент США Дональд Трамп, категорически против проникновения китайских компаний в Америку. С поддержки «Комитета по иностранным инвестициям в США», он может наложить вето на сделку. Китайской захватчице очень нужна американская компания. MoneyGram – это 2,5 миллиона банковских и мобильных счетов.
Для справки
: Оборот денежных переводов в мире, в этом году должен составить более 600 миллиардов долларов. Электронные платежные системы приобретают большую популярность среди туристов. Особенным спросом они пользуются в развивающихся странах.
Благодаря массовому распространению интернета и мобильных устройств, этими системами стали пользоваться миллионы людей, которые вынуждены зарабатывать на хлеб далеко от дома.
И в этой нише, китайская компания Ant Financial планирует стать лидером.
Дмитрий Васильев
Специально для mmgp.ru