OlegoFF888 Интересующийся

Регистрация: 17.04.2017 Сообщений: 16 Благодарностей: 6 УГ: 0 КП: 0.000

Доходы россиян рухнули до уровня десятилетней давности



Росстат опубликовал новый отчёт 18 апреля, на страницах которого сообщил о том, что в России продолжается падение уровня жизни граждан страны. В прошлом месяце, реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 2,5 процента. Под располагаемыми доходами имеется в виду денежные средства, которые остаются в руках у гражданина России после всех обязательных платежей, с коррекцией на инфляцию.



Если вспомним прошлый отчёт, то в феврале падение уровня жизни россиян составило 3,8 процента. Таким образом, мы с вами наблюдаем, как резкий рост уровня жизни населения на начало года, вызванный единовременными выплатами денежных средств пенсионерам, в размере 5000 рублей, полностью перечёркнут. По итогам первых трёх месяцев текущего года, показатели снова ушли в отрицательное значение, а именно на 0,2 процента.



Средневзвешенных доход граждан России, по итогам марта составил 29627 рублей, что на 1148 рублей меньше показателей марта прошлого года и на 846 рублей меньше средневзвешенного дохода россиянина за март 2015 года.



По итогам марта текущего года зафиксирован номинальный рост уровня заработной платы граждан России, на 552 рубля или 1,9 процента, по сравнению с мартом прошлого года. Впрочем, этот рост был полностью съеден инфляционной составляющей. И это не смотря на рекордное замедление темпов роста инфляции, за всю историю современной России, в годовом выражении до 4,3 процента. Если забыть про январские выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей, то окажется, что кошельки стариков пустеют уже 28 месяцев подряд, почти 2,5 года. Что, по сути, является рекордом, начиная с 1990 года. За это же время, всё население России стало беднее на 13 процентов, а уровень жизни граждан страны упал до состояния десятилетней давности, об этом нам так же говорят данные Росстата.



Так, если исключить из суммы среднедушевых доходов инфляционную составляющую, которая выросла на 133 процента за 10 лет, то получится, что сегодняшний доход в размере 29627 рублей, равняется 12660 рублей, что и является уровнем 2007 года, тогда средневзвешенный доход составлял 12540 рублей, по данным Росстата.



В ценах 2014 года граждане России получают 22444 рубля, что на 19 процентов меньше фактических доходов в тот год. Если сравнить с показателями 2010 года, то спад составит 9,8 процента.



Специально для mmgp.ru Росстат опубликовал новый отчёт 18 апреля, на страницах которого сообщил о том, что в России продолжается падение уровня жизни граждан страны. В прошлом месяце, реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 2,5 процента. Под располагаемыми доходами имеется в виду денежные средства, которые остаются в руках у гражданина России после всех обязательных платежей, с коррекцией на инфляцию.Если вспомним прошлый отчёт, то в феврале падение уровня жизни россиян составило 3,8 процента. Таким образом, мы с вами наблюдаем, как резкий рост уровня жизни населения на начало года, вызванный единовременными выплатами денежных средств пенсионерам, в размере 5000 рублей, полностью перечёркнут. По итогам первых трёх месяцев текущего года, показатели снова ушли в отрицательное значение, а именно на 0,2 процента.Средневзвешенных доход граждан России, по итогам марта составил 29627 рублей, что на 1148 рублей меньше показателей марта прошлого года и на 846 рублей меньше средневзвешенного дохода россиянина за март 2015 года.По итогам марта текущего года зафиксирован номинальный рост уровня заработной платы граждан России, на 552 рубля или 1,9 процента, по сравнению с мартом прошлого года. Впрочем, этот рост был полностью съеден инфляционной составляющей. И это не смотря на рекордное замедление темпов роста инфляции, за всю историю современной России, в годовом выражении до 4,3 процента. Если забыть про январские выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей, то окажется, что кошельки стариков пустеют уже 28 месяцев подряд, почти 2,5 года. Что, по сути, является рекордом, начиная с 1990 года. За это же время, всё население России стало беднее на 13 процентов, а уровень жизни граждан страны упал до состояния десятилетней давности, об этом нам так же говорят данные Росстата.Так, если исключить из суммы среднедушевых доходов инфляционную составляющую, которая выросла на 133 процента за 10 лет, то получится, что сегодняшний доход в размере 29627 рублей, равняется 12660 рублей, что и является уровнем 2007 года, тогда средневзвешенный доход составлял 12540 рублей, по данным Росстата.В ценах 2014 года граждане России получают 22444 рубля, что на 19 процентов меньше фактических доходов в тот год. Если сравнить с показателями 2010 года, то спад составит 9,8 процента.Специально для mmgp.ru

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