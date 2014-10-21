Нестабильная обстановка в ЮАР привлекла самых игривых инвесторов

Нестабильность привлекла агрессивное инвестирование в ЮАР
После недавних событий в ЮАР, стресс инвесторов увеличился в разы в связи с неуверенностью рынка. Однако самые агрессивные инвесторы нашли в этом изюминку и готовы заработать на нестабильности.
Если еще пару месяцев назад самые топовые инвесторы готовы были играть на акциях Турецкий и Мексиканских компаний, то сейчас все внимание привлекли облигации (долларовые) в ЮАР, которые значительно упали в цене за несколько недель.
Для примера можно взять доход 3,3 процента за облигации 3 летней давности, а если погашение будет в 2044 году - то ставка будет менее 5,5 процентов.
Котировки начали катится вниз после поступки президента Зумы, которые не понравились конгрессу Африки. Так же бум вызвало увольнение министра финансов ЮАР. Инвесторы уверены, что назревает серьезный конфликт, тк президент не считается с конгрессом в острых финансовых вопросах, а так же готов проводить реформы которые для поддержания своей персоны, но не экономики страны.
Инвесторы присматриваются к рынку, и готовы на любой дестабилизации выхватить сладкий кусок облигаций достойных компаний. Фондовые биржи Йоханнесбурга, Биржа альтернативных инвестиций и Облигационная биржа Южной Африки испытывают небывалый интерес, и каждый день инвесторы могут либо заработать себе состояние либо потерять все
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По материалам forbes.ru