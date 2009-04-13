Nasdaq открывает дочернюю венчурную компанию

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ), поставщик торговых, клиринговых, биржевых технологий, листинга, информации и других услуг на шести континентах, запустил новую венчурную инвестиционную программу.
Nasdaq Ventures будет заниматься поисками, инвестированием и партнерством с финтех-компаниями по всей планете. Основная цель программы - выявление и совместная работа над новыми технологиями, сервисами и решениями, которые соответствуют потребностям клиентов Nasdaq и долгосрочным целям компании на глобальных инвестиционных рынках.
В рамках функции корпоративной стратегии Nasdaq, Nasdaq Ventures будет возглавлять Гэри Оффнер, который будет отчитываться перед Жан-Жаком Луи, главой по вопросам корпоративной стратегии. Оффнер, можно сказать динозавр из Morgan Stanley, имеет более чем 20-летний непрерывный опыт работы по вопросам частных инвестиций, венчурного капитала и стратегических прямых инвестиций с акцентом на капиталовложения в технологические компании.
Nasdaq Ventures планирует инвестировать в миноритарные пакеты суммами в размере от менее 1 миллиона долларов до примерно 10 миллионов долларов в раундах финансирования от посевного и до поздних стадий.
Каждая потенциальная инвестиция будет рассматриваться созданным внутренним комитетом, чтобы гарантировать, что каждое партнерство соответствует общим финансовым и стратегическим целям Nasdaq, а также существующей бизнес-линии или бизнес-стратегии, что позволит обеспечить дальнейшее усиление конкурентного и стратегического положения компании в данном виде бизнеса.
Среди областей первоочередного внимания компании находятся:
- цифровые переводы/блокчейн;
- машинное обучение и искусственный интеллект;
- развивающиеся и прилегающие к ним рынки;
- данные следующего поколения, аналитика и агрегация контента.
Неофициально инвестиционная программа Nasdaq началась в конце 2015 года и с тех пор компания сотрудничает с такими проектами, как поставщик инфраструктуры на основе блокчейн Chain.com, разработчик искусственного интеллекта Digital Reasoning и Hanweck, занимающийся аналитикой рисков в режиме реального времени.
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Специально для mmgp.ru