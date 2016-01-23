OlegoFF888 Интересующийся

Регистрация: 17.04.2017 Сообщений: 16 Благодарностей: 6 УГ: 0 КП: 0.000

Центральный Банк России покрывает преступников в банковской сфере



Владельцы российских банков продолжают успешно выводить капиталы и активы из принадлежащих им финансовых учреждений, до того, как Центральный Банк лишит их лицензии.



За прошлый год размер ущерба от преступлений в банковской сфере России достиг исторических рекордов. В общей сложности владельцы кредитных учреждений смогли похитить 201,6 млрд рублей. Это составляет более 75 процентов от всего объёма финансовых потерь, от всех видов экономических преступлений, которые зафиксированы правоохранительными органами. При этом урон от финансовых преступлений и их доля в совокупном объёме продолжает неуклонно расти. Два года назад на долю хищений в банковском секторе, приходилось 72,3 процента, от общих потерь экономических преступлений, в денежном эквиваленте 125,5 млрд рублей. Три года назад - 53,8 млрд рублей.



В первую очередь имеются в виду те действия, которые ЦБ оценивает как преднамеренное банкротство кредитной организации. То есть, владельцы банков похищали и выводили средства за границу в таких размерах, что финансовое учреждение уже не могло продолжать свою деятельность. При этом сотрудники Центробанка не сообщают правоохранительным органам о процессах, которые могут угрожать стабильной работе банка, то есть по сути, сам покрывает возможные преступления.



Тимур Хутов, возглавляющий уголовную практику BMS Law Firm, утверждает, что ЦБ - это единственная в России организация, которая видит все банковские проводки по всем корреспондентским счетам во всём банковском секторе, в режиме онлайн. И Центральный Банк имеет инструмент, при помощи которого можно останавливать любые операции, любого банка, в любой момент.



Но если следовать букве закона, что ЦБ запрещено вмешиваться в оперативную деятельность банка, то есть вводить какие-то ограничения, запреты, или лишать лицензии. То есть, российский Центробанк имеет право вводить санкции после того, как уже вскроется какое-то нарушение в работе кредитного учреждения, то есть после того, как произойдёт преступление.



Как признаётся сама Эльвира Набиуллина, ЦБ отзывает лицензии у тех банков, которые уже не могут вернуться к устойчивому равновесию, из-за преступных действия топ-менеджмента. Но на тот момент, на балансе такого банка уже зияет финансовая дыра.



Как считает экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, проблема состоит в отвратительном контроле над банковским сектором, когда все на всё закрывают глаза, в тот момент, когда весь банковский сектор об этом только и говорит.



За прошедшие три года, ЦБ России лишил лицензий 308 банков, заткнув дыры на их балансе в размере 600 млрд рублей. Дополнительно Центральному Банку пришлось напечатать 820 млрд рублей для покрытия застрахованных вкладов, и 1,08 триллиона рублей - на санацию.



Специально для mmgp.ru Владельцы российских банков продолжают успешно выводить капиталы и активы из принадлежащих им финансовых учреждений, до того, как Центральный Банк лишит их лицензии.За прошлый год размер ущерба от преступлений в банковской сфере России достиг исторических рекордов. В общей сложности владельцы кредитных учреждений смогли похитить 201,6 млрд рублей. Это составляет более 75 процентов от всего объёма финансовых потерь, от всех видов экономических преступлений, которые зафиксированы правоохранительными органами. При этом урон от финансовых преступлений и их доля в совокупном объёме продолжает неуклонно расти. Два года назад на долю хищений в банковском секторе, приходилось 72,3 процента, от общих потерь экономических преступлений, в денежном эквиваленте 125,5 млрд рублей. Три года назад - 53,8 млрд рублей.В первую очередь имеются в виду те действия, которые ЦБ оценивает как преднамеренное банкротство кредитной организации. То есть, владельцы банков похищали и выводили средства за границу в таких размерах, что финансовое учреждение уже не могло продолжать свою деятельность. При этом сотрудники Центробанка не сообщают правоохранительным органам о процессах, которые могут угрожать стабильной работе банка, то есть по сути, сам покрывает возможные преступления.Тимур Хутов, возглавляющий уголовную практику BMS Law Firm, утверждает, что ЦБ - это единственная в России организация, которая видит все банковские проводки по всем корреспондентским счетам во всём банковском секторе, в режиме онлайн. И Центральный Банк имеет инструмент, при помощи которого можно останавливать любые операции, любого банка, в любой момент.Но если следовать букве закона, что ЦБ запрещено вмешиваться в оперативную деятельность банка, то есть вводить какие-то ограничения, запреты, или лишать лицензии. То есть, российский Центробанк имеет право вводить санкции после того, как уже вскроется какое-то нарушение в работе кредитного учреждения, то есть после того, как произойдёт преступление.Как признаётся сама Эльвира Набиуллина, ЦБ отзывает лицензии у тех банков, которые уже не могут вернуться к устойчивому равновесию, из-за преступных действия топ-менеджмента. Но на тот момент, на балансе такого банка уже зияет финансовая дыра.Как считает экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, проблема состоит в отвратительном контроле над банковским сектором, когда все на всё закрывают глаза, в тот момент, когда весь банковский сектор об этом только и говорит.За прошедшие три года, ЦБ России лишил лицензий 308 банков, заткнув дыры на их балансе в размере 600 млрд рублей. Дополнительно Центральному Банку пришлось напечатать 820 млрд рублей для покрытия застрахованных вкладов, и 1,08 триллиона рублей - на санацию.Специально для mmgp.ru

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