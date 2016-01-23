Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,466 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Центральный Банк России покрывает преступников в банковской сфере

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:43
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 17.04.2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Центральный Банк России покрывает преступников в банковской сфере


Владельцы российских банков продолжают успешно выводить капиталы и активы из принадлежащих им финансовых учреждений, до того, как Центральный Банк лишит их лицензии.

За прошлый год размер ущерба от преступлений в банковской сфере России достиг исторических рекордов. В общей сложности владельцы кредитных учреждений смогли похитить 201,6 млрд рублей. Это составляет более 75 процентов от всего объёма финансовых потерь, от всех видов экономических преступлений, которые зафиксированы правоохранительными органами. При этом урон от финансовых преступлений и их доля в совокупном объёме продолжает неуклонно расти. Два года назад на долю хищений в банковском секторе, приходилось 72,3 процента, от общих потерь экономических преступлений, в денежном эквиваленте 125,5 млрд рублей. Три года назад - 53,8 млрд рублей.

В первую очередь имеются в виду те действия, которые ЦБ оценивает как преднамеренное банкротство кредитной организации. То есть, владельцы банков похищали и выводили средства за границу в таких размерах, что финансовое учреждение уже не могло продолжать свою деятельность. При этом сотрудники Центробанка не сообщают правоохранительным органам о процессах, которые могут угрожать стабильной работе банка, то есть по сути, сам покрывает возможные преступления.

Тимур Хутов, возглавляющий уголовную практику BMS Law Firm, утверждает, что ЦБ - это единственная в России организация, которая видит все банковские проводки по всем корреспондентским счетам во всём банковском секторе, в режиме онлайн. И Центральный Банк имеет инструмент, при помощи которого можно останавливать любые операции, любого банка, в любой момент.

Но если следовать букве закона, что ЦБ запрещено вмешиваться в оперативную деятельность банка, то есть вводить какие-то ограничения, запреты, или лишать лицензии. То есть, российский Центробанк имеет право вводить санкции после того, как уже вскроется какое-то нарушение в работе кредитного учреждения, то есть после того, как произойдёт преступление.

Как признаётся сама Эльвира Набиуллина, ЦБ отзывает лицензии у тех банков, которые уже не могут вернуться к устойчивому равновесию, из-за преступных действия топ-менеджмента. Но на тот момент, на балансе такого банка уже зияет финансовая дыра.

Как считает экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, проблема состоит в отвратительном контроле над банковским сектором, когда все на всё закрывают глаза, в тот момент, когда весь банковский сектор об этом только и говорит.

За прошедшие три года, ЦБ России лишил лицензий 308 банков, заткнув дыры на их балансе в размере 600 млрд рублей. Дополнительно Центральному Банку пришлось напечатать 820 млрд рублей для покрытия застрахованных вкладов, и 1,08 триллиона рублей - на санацию.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
OlegoFF888 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центральный Банк России лишит лицензий 600 МФО Oziris Микрофинансовые организации 3 09.10.2016 23:02
Центральный Банк России заставит жителей страны экономить на всём Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 30 31.08.2016 00:13
Центральный Банк России начинает борьбу против сильного рубля? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 9 25.07.2016 13:40
Вопрос к специалистам в банковской сфере РФ gekataksist Банки России 4 14.03.2016 13:01
Дерипаска: Банк России ведет себя как частный хедж-фонд, а не Центральный банк. ser4442 Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.01.2016 10:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Швейцарские федеральные железные дороги начнут продавать биткоин
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Прогнозы от Василий Старцев
От Василий Старцев в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Работники меняют Россию на Европу
От lubukr92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар FiloXSee
Сканер Вэлью Компаний Грэхема в Analytics!
От FiloXSee в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
приветствие
От vorongen в разделе «Россияне»
Аватара нет
Простая идея для всех, заработает ли?
От Vovan333 в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
.     
Пользователей
408,466
Тем
465,267
Сообщений
11,482,238

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube