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AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку

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Старый Сегодня, 20:31
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
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AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку
AliExpress запустит в России услугу покупки в кредит и рассрочку.

Китайский интернет-маркетплейс AliExpress разработал функцию покупки товаров в кредит и рассрочку. Первой страной, в которой будет опробована программа, станет Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Представители AliExpress объяснили, что Россия — один из приоритетных рынков для компании, которая хочет сделать представленные на платформе товары более доступными для более широкого круга потребителей. Кроме того, в AliExpress «верят в будущее безналичных платежей» в России.

Дополнительную информацию по запуску новой услуги в компании не предоставили. Знакомый с планами AliExpress источник ТАСС рассказал, что возможность покупок в кредит на AliExpress появится 24 апреля.

По словам собеседника агентства, на первом этапе программа будет действовать только на товары из раздела «Молл», в котором представлена продукция российских продавцов. В течение нескольких месяцев компания планирует расширить её на весь ассортимент стоимостью от трёх тысяч рублей.

В рассрочку, помимо прочего, можно будет взять смартфоны, ноутбуки и различные аксессуары, перечисляет ТАСС.

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Room (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:34
#2
Любитель
 
Имя: Aleksandr
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Re: AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку
OPLOTT, рассрочка пока товар дойдет до вас))
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 20:47
#3
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Аватар inik1080
 
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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Re: AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
рассрочка пока товар дойдет до вас))
из раздела молл доходит очень быстро, товар уже находится на складах в россии.
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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 20:48
#4
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Re: AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку
Разорят аликэксрэсс,
это как в европе в которой мигрнатам айфоны в кредиты раздавали)
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Старый Сегодня, 20:49
#5
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 985
Благодарностей: 440
УГ: 49
КП: 0.476
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Re: AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
из раздела молл доходит очень быстро, товар уже находится на складах в россии.
да и цены там уж очень не китайские
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BiziAlen на форуме  
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