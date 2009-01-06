AliExpress позволит россиянам приобретать смартфоны и ноутбуки в рассрочку

AliExpress запустит в России услугу покупки в кредит и рассрочку.
Китайский интернет-маркетплейс AliExpress разработал функцию покупки товаров в кредит и рассрочку. Первой страной, в которой будет опробована программа, станет Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.
Представители AliExpress объяснили, что Россия — один из приоритетных рынков для компании, которая хочет сделать представленные на платформе товары более доступными для более широкого круга потребителей. Кроме того, в AliExpress «верят в будущее безналичных платежей» в России.
Дополнительную информацию по запуску новой услуги в компании не предоставили. Знакомый с планами AliExpress источник ТАСС рассказал, что возможность покупок в кредит на AliExpress появится 24 апреля.
По словам собеседника агентства, на первом этапе программа будет действовать только на товары из раздела «Молл», в котором представлена продукция российских продавцов. В течение нескольких месяцев компания планирует расширить её на весь ассортимент стоимостью от трёх тысяч рублей.
В рассрочку, помимо прочего, можно будет взять смартфоны, ноутбуки и различные аксессуары, перечисляет ТАСС.
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