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Alert Labs привлек инвестиции для датчиков, оповещающие о утечки газа и воды

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Alert Labs привлек инвестиции для датчиков, оповещающие о утечки газа и воды


Стартап Alert Labs, расположенный в Онтарио (Канада), привлек инвестиции для своего приложения по мониторингу жилого дома.
Инвестиционный раунд был закрыт Intact Ventures в сотрудничестве с Intact Financial Corporation, крупнейшей страховой компанией Канады от несчастных случаев. Инвестиции также предоставил BDC Capital, Garage Capital, Hedgewood, а также уже существующие бизнес ангелы. Компания нацелена использовать привлеченные средства для ускорения маркетинга и для увеличения клиентской базы.


Основанная под руководством Джорджа Тсинтзураса (сейчас генеральный директор), Alert Labs является IoT компанией, которая разработала специальные датчики для мониторинга жилых домов и квартир. Такие датчики размещаются на счетчиках воды, газа и электричества для оповещения в случай утечки.

Пользователи в режиме реального времени получают уведомления на своей смартфон или планшет с помощью SMS, по почте или оповещения в специальном приложении.

Также благодаря Alert Labs, можно просматривать сколько воды, газа и электричества было израсходовано за день/месяц/год.

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Метки
новости, технологии, финансирование стартапа, финансы
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