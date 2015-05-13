Alert Labs привлек инвестиции для датчиков, оповещающие о утечки газа и воды

Стартап Alert Labs, расположенный в Онтарио (Канада), привлек инвестиции для своего приложения по мониторингу жилого дома.
Инвестиционный раунд был закрыт Intact Ventures в сотрудничестве с Intact Financial Corporation, крупнейшей страховой компанией Канады от несчастных случаев. Инвестиции также предоставил BDC Capital, Garage Capital, Hedgewood, а также уже существующие бизнес ангелы. Компания нацелена использовать привлеченные средства для ускорения маркетинга и для увеличения клиентской базы.
Основанная под руководством Джорджа Тсинтзураса (сейчас генеральный директор), Alert Labs является IoT компанией, которая разработала специальные датчики для мониторинга жилых домов и квартир. Такие датчики размещаются на счетчиках воды, газа и электричества для оповещения в случай утечки.
Пользователи в режиме реального времени получают уведомления на своей смартфон или планшет с помощью SMS, по почте или оповещения в специальном приложении.
Также благодаря Alert Labs, можно просматривать сколько воды, газа и электричества было израсходовано за день/месяц/год.
Специально для MMGP.RU