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Есть ли польза от банковских карт, привязанных к криптовалютам?

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Есть ли польза от банковских карт, привязанных к криптовалютам?
Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Когда внимательно изучаешь новый продукт, появившийся на рынке, замечаешь выгодные перспективы для очередного заработка. Такое поведение больше характерно для предпринимателей. Именно они с появлением на рынке цифровых денег задумались над тем, что пользователи по ходу наполнения биткоин кошелька будут искать возможности обналичивания криптовалюты. Тут бы как раз пригодилась банковская карта биткоин.


Все закипело. Стартаповцы торопились обойти конкурентов. Каждый из них торопился первым попасть на рынок. Ведь тогда именно их биткоин карта пластиковая сорвет куш. Венчурные фонды выделят солидные суммы инвестиций, сотни активных пользователей пожелают обзавестись этими образцами. К концу 2014 года на рынке появилась первая банковская карта биткоин, тогда как на данный момент времени уже более 30 компаний снабдило рынок подобной продукцией.

Функциональность биткоин карт

Биткоин карта пластиковая напрямую не привязана к bitcoin-адресу. Расчетный продукт прикрепляется непосредственно к bitcoin-кошельку самого сервиса, выпустившего его. Накопления криптовладельцев в этом случае полностью защищены. Так как вывод биткоинов на карту происходит за считанные минуты. Но в то же время существует огромная вероятность попадания на мошенника. Цифровая валюта переводится на счет третьей стороны, которой ничего не стоит в любой момент покинуть просторы рынка.

Тогда есть ли вообще польза от банковских карт, привязанных к криптовалютам?

В физическом мире все больше точек начинают принимать расчет в биткойнах. Поклонникам электронных денег по приколу именно криптоденьгами расплачиваться за товар и предоставленный сервис. Но как это практически реализовать, когда криптовалюта купюрами не выпускается? А так взял ту же самую биткоин карту пластиковую, и проблема решена. В случае потери или блокировки банковской карты можно оперативно воспользоваться биткоинами и не расстраиваться, что в командировке или на отдыхе в другом населенном пункте или чужой стране остались без денег в кармане.

Часть создателей криптопластика прикрепляет карты к фиатному и биткоин счетам. Этот момент позволяет в несколько раз сократить время конвертации валют. Как раз можно просто электронными деньгами рассчитываться или менять их на любой вид фиатов по выгодному курсу.

За что может сниматься комиссия?

• За повторный перевыпуск пластика;
• Доставку карты по указанному адресу;
• Перевод денег на счет сервиса;
Вывод биткоинов на карту;
• За любую транзакцию в пределах сервиса;
• Замену пин-кода;
• Конвертацию валют;
• Обслуживание криптокарты;
• Запрос о движении денег;
• Снятие наличных в банкоматах.

Как правильно выбрать компанию?

Хорошо, что выпуск биткоин карт пластиковых осуществляется не первый год. За это время пользователи успели проверить лично не одну компанию, рассказать об их сервисе, всяких нюансах и поделиться своими отзывами. Всемирная сеть дает возможность в считанные минуты отыскать нужную информацию, воспользовавшись поисковиком.

Криптовалюта – достаточно ценный вид денег. Просто так расстаться с накоплениями не хотелось бы. В целях безопасности лучше не торопиться, а внимательно изучать заметки активных инвесторов, чтобы не оказаться владельцем самой невыгодной банковской карты биткоин.

Компании периодически любят изменять правила сервиса. Этот момент может быть прописан в самом договоре либо же в свежих новостях на персональном сайте. Также периодически могут внедряться дополнительные комиссии за ряд нестандартных возможностей сервиса. Изучайте этот пункт внимательно, иначе дополнительный сервис обойдется вам в кругленькую сумму.

В завершение

Слишком маленький процент населения пользуется электронными деньгами. Поэтому биткоин карта пластиковая чаще воспринимается за элемент роскоши, а не как предмет первой необходимости. И все же это временное явление. Криптовалютный рынок развивается с заметной прогрессией. Количество поклонников цифровых денег с каждым днем увеличивается. Не далек тот день, когда криптокарты можно будет заказать чуть ли не на каждом шагу практически бесплатно и минимальными расценками за обслуживание. А вы уже оформили себе биткоин карту пластиковую?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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