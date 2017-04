NikNak67 Monitor-Invest.net



Drone Logistics - logistics-drone.com Я не админ/владелец проекта, проект Drone Logistics добавлен на мониторинг



Старт 19.04.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



ДЛЯ БИЗНЕСА

Автоматизация службы доставки в рестораны

Хотите выделиться среди конкурентов и улучшить курьерскую службу? Наше готовое решение идеально подойдет для вас! Оставьте заявку и менеджер вам всё расскажет.



Автоматизация службы доставки курьерских служб

Ваши курьеры медленно доставляют товар или постоянно попадают в пробки? Грузоподъёмность дрона до 8 кг! Это идеально подойдет для доставки мелких грузов без пробок и ожиданий.



Интеграция продукта в бизнес "под ключ"

Мы полностью возьмем на себя все виды работ по внедрению выбранного продукта в ваш бизнес, свяжитесь с менеджером и получите бесплатную консультацию



ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Инвестиции в разработку новых продуктов

Мы постоянно улучшаем свой сервис, открываем точки продаж и ремонта, создаем новые продукты. Развивайтесь вместе с нами и получайте стабильный пассивный доход!



Интернет магазин дронов

Большой ассортимент продукции придется по душе как любителям так и профессионалам. Оставьте заявку и мы быстро доставим товар в нужное вам место!



Сервисный центр по ремонту дронов

У вас есть дрон и он сломался? Не знаете где починить? Не беда, сеть наших сервисов всегда готова дать грамотные консультации и принять аппарат на починку.



Инвестиционные планы:



1% в день на 1 год

Возврат депозита в конце срока.



Мин/макс депозит: 50$/50000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Qiwi, Yandex.Money, AdvCash



Выплаты: ручные (48 часов)



Реф.система: Стандарт 5-4-3-2-1%. Сделав общий оборот структуры в 50.000$, вам будет присвоен ранг "Менеджер", и вы получите премию в размере 2500$, а ваша реферальная система составит 10-4-3-2-1%. Сделав же оборот в 500.000$, вам будет присвоен ранг "Директор", и вы получите премию 25.000$, а реферальная система составит 20-4-3-2-1%.





Тех часть: Verif. PM, Comodo SSL, DDoS-Guard, Licensed H-script







Наш депозит(листинг):



