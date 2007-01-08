Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Drone Logistics - logistics-drone.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,008
Благодарностей: 2,465
Записей в блоге: 35
УГ: 4
КП: 0.255
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Drone Logistics - logistics-drone.com
Я не админ/владелец проекта, проект Drone Logistics добавлен на мониторинг

Старт 19.04.17



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Описание:

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Мы полностью возьмем на себя все виды работ по внедрению выбранного продукта в ваш бизнес, свяжитесь с менеджером и получите бесплатную консультацию

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Мы постоянно улучшаем свой сервис, открываем точки продаж и ремонта, создаем новые продукты. Развивайтесь вместе с нами и получайте стабильный пассивный доход!

Интернет магазин дронов
Большой ассортимент продукции придется по душе как любителям так и профессионалам. Оставьте заявку и мы быстро доставим товар в нужное вам место!

Сервисный центр по ремонту дронов
У вас есть дрон и он сломался? Не знаете где починить? Не беда, сеть наших сервисов всегда готова дать грамотные консультации и принять аппарат на починку.

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1% в день на 1 год
Возврат депозита в конце срока.

Мин/макс депозит: 50$/50000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Qiwi, Yandex.Money, AdvCash

Выплаты: ручные (48 часов)

Реф.система: Стандарт 5-4-3-2-1%. Сделав общий оборот структуры в 50.000$, вам будет присвоен ранг "Менеджер", и вы получите премию в размере 2500$, а ваша реферальная система составит 10-4-3-2-1%. Сделав же оборот в 500.000$, вам будет присвоен ранг "Директор", и вы получите премию 25.000$, а реферальная система составит 20-4-3-2-1%.


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Наш депозит(листинг):

04.19.17 15:57 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13519679 from U4731311. Batch: 173290706. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 292, monitorinvestnet.
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