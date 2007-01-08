Drone Logistics - logistics-drone.com

Я не админ/владелец проекта, проект Drone Logistics добавлен на мониторинг
Старт 19.04.17
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Описание:
ДЛЯ БИЗНЕСА
Автоматизация службы доставки в рестораны
Хотите выделиться среди конкурентов и улучшить курьерскую службу? Наше готовое решение идеально подойдет для вас! Оставьте заявку и менеджер вам всё расскажет.
Автоматизация службы доставки курьерских служб
Ваши курьеры медленно доставляют товар или постоянно попадают в пробки? Грузоподъёмность дрона до 8 кг! Это идеально подойдет для доставки мелких грузов без пробок и ожиданий.
Интеграция продукта в бизнес "под ключ"
Мы полностью возьмем на себя все виды работ по внедрению выбранного продукта в ваш бизнес, свяжитесь с менеджером и получите бесплатную консультацию
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Инвестиции в разработку новых продуктов
Мы постоянно улучшаем свой сервис, открываем точки продаж и ремонта, создаем новые продукты. Развивайтесь вместе с нами и получайте стабильный пассивный доход!
Интернет магазин дронов
Большой ассортимент продукции придется по душе как любителям так и профессионалам. Оставьте заявку и мы быстро доставим товар в нужное вам место!
Сервисный центр по ремонту дронов
У вас есть дрон и он сломался? Не знаете где починить? Не беда, сеть наших сервисов всегда готова дать грамотные консультации и принять аппарат на починку.
Инвестиционные планы:
1% в день на 1 год
Возврат депозита в конце срока.
Мин/макс депозит:
50$/50000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Qiwi, Yandex.Money, AdvCash
Выплаты:
ручные (48 часов)
Реф.система:
Стандарт 5-4-3-2-1%. Сделав общий оборот структуры в 50.000$, вам будет присвоен ранг "Менеджер", и вы получите премию в размере 2500$, а ваша реферальная система составит 10-4-3-2-1%. Сделав же оборот в 500.000$, вам будет присвоен ранг "Директор", и вы получите премию 25.000$, а реферальная система составит 20-4-3-2-1%.
Тех часть:
Verif. PM, Comodo SSL, DDoS-Guard, Licensed H-script
Наш депозит(листинг):
04.19.17 15:57 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13519679 from U4731311. Batch: 173290706. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 292, monitorinvestnet.