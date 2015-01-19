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93% россиян не заметило прекращения кризиса

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93% россиян не заметило прекращения кризиса


Каждый день на каждом шагу во всех новостях правительство сообщает своему народу, от том, что страна выходит из кризиса. При этом если развитые экономические державы с "перегретой" экономикой переживают по поводу роста ВВП на 3%-4% в год, то мы радуемся, что спад ВВП замедлился с 3% до 0.2%. Спад замедлился, но ВВП не вырос и далее продолжает падать. При этом ведь и цены на нефть тоже выросли и продолжают медленно, но расти. А ВВП падает.

На каждом углу нам говорят, что плохо зависеть от нефти, и нужно развивать свою промышленность и производство, а также в ответ на санкции поддерживать и "выращивать" свое сельское хозяйство, чтобы страна не была в продуктовой зависимости от остального мира и была самодостаточна. При этом, в связи с отсутствием денег, за 2016 год все программы по развитию были сокращены в 8 раз, бюджеты срезаны.

Всего на поддержку автопрома, сельского хозяйства, легкой промышленности и машиностроения правительство предусмотрело 106 миллиардов рублей. А на поддержание работоспособности чиновников всех мастей и рангов 1.9 триллиона рублей. Наверное, чиновники важнее продуктовой и экономической безопасности страны. Зато государство сильно обеспокоено безопасностью внутри государства. На национальную оборону и правоохранительную деятельность потрачено 5.05 триллиона рублей.


Денег нет, поэтому расходы на здравоохранение сокращены на 33%, на науку на 15%. Та же статистика, сообщает, что 20 миллионов россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. То есть каждый 7 житель России живет в нищете.
У нас самая уникальная нищета в мире - нищета работающих людей. Во многих регионах России минимальная зарплата ниже прожиточного минимума. Это как? Зачем тогда работать, если денег все равно не хватит!

Согласно доклада РАНХиГС по состоянию на март 2017 года улучшение в экономики заметило 6.2% населения, остальные, наверное так озабочены поддержанием хоть какого-то минимального уровня жизни, что не обратили внимание на изменения. При этом 93% считают, что страна не вышла из кризиса, а 38% считают, что положение в стране только ухудшилось.

Верят у улучшение экономической ситуации в ближайшее время 13%, а 44% считают, что в ближайшие 2 года будет только хуже.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.ranepa.ru/nauka-i-konsalt...klady/bulletin
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...yan-1001930945

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58f7819410d9c
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