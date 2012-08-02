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повтор новости. удалено мной.
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Сегодня, 20:10
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Сегодня, 19:22
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,834
Благодарностей: 1,469
УГ: 17
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повтор новости. удалено мной.
повтор новости. удалено мной.
Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 19:28.
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Сегодня, 19:24
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#2
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Специалист
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 529
Благодарностей: 113
УГ: 5
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Re: Инвестиции Coca-Cola в экономику Украины превысили $500 млн
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Сегодня, 20:10
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