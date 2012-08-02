повтор новости. удалено мной.

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 19:22
#1
Мастер
 
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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 19:28.
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Старый Сегодня, 19:24
#2
Специалист
 
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Инвестирую в: Другое
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Re: Инвестиции Coca-Cola в экономику Украины превысили $500 млн
Уже была такая новость

http://mmgp.ru/showthread.php?t=5100...ight=Coca-Cola
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Lonsdayl на форуме  
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