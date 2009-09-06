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Сеть рестаранов Torchy’s Tacos привлек инвестиции

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#1
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Сеть рестаранов Torchy’s Tacos привлек инвестиции




Сеть ресторанов Torchy’s Tacos, расположенный в Остин (штат Техас), привлек финансирование для развития своего ресторана быстрого питания. Сумма сделки к сожалению, не разглащают.

Инвестиции предоставил венчурный фонд General Atlantic в сотрудничестве с местными бизнес ангелами.


Основанная в 2006 году под руководством Майкла Райпка (сейчас генеральный директор и одновременно шеф-повар) совместно с Ребекком Кубеном (вице-президент по развитию бизнеса), Torchy’s Tacos на сегодняшний день является ветераном ресторанной индустрии и ведущей сетью ресторанов быстрого питания в штате Техас.

Фишка ресторана заключается в том, что меню здесь нетрадиционное (картофель с сыром и с лепешкой, лосось с кукурузой и фасолью, курица с перцем и с сыром, тунец с капустой, говядина с авокадо и т.д)

Также напомню, что в апреле 2017 года, открылся 46 ресторан в штате Техас

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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