Сеть рестаранов Torchy’s Tacos привлек инвестиции

Сеть ресторанов Torchy’s Tacos, расположенный в Остин (штат Техас), привлек финансирование для развития своего ресторана быстрого питания. Сумма сделки к сожалению, не разглащают.
Инвестиции предоставил венчурный фонд General Atlantic в сотрудничестве с местными бизнес ангелами.
Основанная в 2006 году под руководством Майкла Райпка (сейчас генеральный директор и одновременно шеф-повар) совместно с Ребекком Кубеном (вице-президент по развитию бизнеса), Torchy’s Tacos на сегодняшний день является ветераном ресторанной индустрии и ведущей сетью ресторанов быстрого питания в штате Техас.
Фишка ресторана заключается в том, что меню здесь нетрадиционное (картофель с сыром и с лепешкой, лосось с кукурузой и фасолью, курица с перцем и с сыром, тунец с капустой, говядина с авокадо и т.д)
Также напомню, что в апреле 2017 года, открылся 46 ресторан в штате Техас
Специально для MMGP.RU