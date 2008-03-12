Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Onis.club - onis.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 19:15
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 4,981
Благодарностей: 695
Записей в блоге: 4
УГ: 11
КП: 0.234
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Onis.club - onis.club
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 18.04.2017




Цитата:
«ONIS.CLUB» – это компания, в основе финансовой деятельности которой лежит частный капитал и частные инвестиции. Используя в процессе трейдинга команду независимых частных специалистов, мы фактически используем их колоссальный опыт и знания и направляем их на использование оборотных капиталов компании. Подавляющая часть команды – профессиональные трейдеры, которые работают без посредников, сотрудничая с Московской, Лондонской и Франкфуртской фондовыми биржами. Это предоставляет нам дополнительные преимущества и доход, поскольку мы не теряем часть средств на посредниках. Наш коллектив воплотил в себе сплоченность и единомыслие с одной стороны, а также полную творческую независимость с другой. «ONIS.CLUB» предоставил каждому члену нашей команды полную творческую свободу в воплощении своих методов и торговых стратегий. Таким образом, мы можем работать на один общий результат, используя для этого уникальные возможности каждого из наших трейдеров. Легко понять, что такой метод сотрудничества и кооперации приносит потрясающие результаты, выводя эффективность работы всей компании в целом, на качественно новый диапазон прибыльности.



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Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 500000 руб

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Оплата: Payeer, Perfect, Qiwi, Advcash, Yandex, Bitcoin
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Верифицированные кошельки: Perfect Money, Advcash

Server: ddos-guard.net









Вклад:

Вклад: Дата операции: 19 Апр 2017 17:21
ID операции: 343657540
Тип операции: перевод
Магазин: onis.club
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB



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Старый Сегодня, 20:02
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,782
Благодарностей: 10,888
УГ: 5
КП: 0.033
подарки
Re: Onis.club - onis.club
прикольная игруха... хост такой сурьезный и ссл годовой... скрипт не определил - шото из загашника админа мабуть... адрес у него - ваапще пэсТня
Цитата:
Admin Street: Ocean Centre, Montagu Foreshore
Admin Street: East Bay Street
Admin Street:
Admin City: Nassau
улиц шото многовато - переезжает часто наверно... зато город как звучит - нассауууу... "вы откуда к нам? - я из нассаууу!" красота же! не задрищенск какой-нить - нассаууу...

добавлено через 6 минут
тока чото многовато там народу уже - почти тыща... и все уже так нехило обогатилися - и без нас... как там было у Райкина - "девятьсот человек на полтора дня... два пишем - семь на ум пашло... это будет... это будет... бешеные деньги!"
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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Ярослав Яценко (Сегодня)
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