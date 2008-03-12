Onis.club - onis.club

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 18.04.2017
Цитата:
«ONIS.CLUB» – это компания, в основе финансовой деятельности которой лежит частный капитал и частные инвестиции. Используя в процессе трейдинга команду независимых частных специалистов, мы фактически используем их колоссальный опыт и знания и направляем их на использование оборотных капиталов компании. Подавляющая часть команды – профессиональные трейдеры, которые работают без посредников, сотрудничая с Московской, Лондонской и Франкфуртской фондовыми биржами. Это предоставляет нам дополнительные преимущества и доход, поскольку мы не теряем часть средств на посредниках. Наш коллектив воплотил в себе сплоченность и единомыслие с одной стороны, а также полную творческую независимость с другой. «ONIS.CLUB» предоставил каждому члену нашей команды полную творческую свободу в воплощении своих методов и торговых стратегий. Таким образом, мы можем работать на один общий результат, используя для этого уникальные возможности каждого из наших трейдеров. Легко понять, что такой метод сотрудничества и кооперации приносит потрясающие результаты, выводя эффективность работы всей компании в целом, на качественно новый диапазон прибыльности.
Инвестиционные планы: 50% за 24 часа.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 500000 руб
прикольная игруха... хост такой сурьезный и ссл годовой... скрипт не определил - шото из загашника админа мабуть... адрес у него - ваапще пэсТня
Цитата:
Admin Street: Ocean Centre, Montagu Foreshore
Admin Street: East Bay Street
Admin Street:
Admin City: Nassau
улиц шото многовато - переезжает часто наверно... зато город как звучит - нассауууу... "вы откуда к нам? - я из нассаууу!" красота же! не задрищенск какой-нить - нассаууу...
добавлено через 6 минут
тока чото многовато там народу уже - почти тыща... и все уже так нехило обогатилися - и без нас... как там было у Райкина - "девятьсот человек на полтора дня... два пишем - семь на ум пашло... это будет... это будет... бешеные деньги!"