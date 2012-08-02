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Пользователи Raisin вложили $ 1 млрд через платформу за 4 месяца

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Старый Сегодня, 19:13
#1
Специалист
 
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Пользователи Raisin вложили $ 1 млрд через платформу за 4 месяца
Raisin — немецкий финтех стартап, позволяющим людям инвестировать в сберегательные счета по всей Европе. В среду представитель компании объявил, что через платформу было инвестировано €3 млрд (£ 2,5 млрд).
Это означает, что через быстрорастущую компанию, основанную в 2013 году, было инвестировано €1 млрд (£ 840 млн) за 4 месяца. Берлинская компания Raisin заявила, что в январе через нее инвестировали € 2 млрд (£ 1,6 млрд). В то же время, глава Raisin Катарина Лует сказала Business Insider, что она ожидала, что компания «уверенно преодолеет отметку в три миллиарда в первой половине этого года».



На этой неделе Лует сказала BI: «Такой рост произошел из-за двух факторов: с одной стороны, клиенты продолжают инвестировать все больше и больше денег после того, как они нарабатывают опыт работы с платформой. А с другой стороны, увеличился приток новый пользователей». Сейчас компания Raisin насчитывает приблизительно 75 000 клиентов, что на 15 000 больше, чем в январе. Стартап предоставляет клиентам возможность инвестировать в сберегательные счета по всей Европе, при этом предлагая лучшие процентные ставки. Ранее компания была известна как WeltSparen, они не удерживает клиентские деньги вместо этого открывает отдельные счета для депозитов. В настоящее время Raisin работает на немецком, английском, испанском и французском языках.

В настоящее время Raisin предлагает 146 сберегательных продуктов в 15 странах. А в среду представители компании объявили, что подписали 30-й банк на свою платформу, Banco Português De Gestão (BPG) из Португалии. С помощью платформы банки получают более разнообразные формы финансирования.

Тамаз Георгадзе, генеральный директор Raisin, заявил:
Цитата:
«Хотя процентные ставки по всей Европе постоянно снижаются, наши клиенты все еще получают лучшие инвестиционные предложения. Очевидно, эта информация распространяется и все больше людей доверяют нашей платформе и вкладывают больше денег».
Raisin планирует расширяться в Европе и запустить в этом году сберегательный продукт для малых и средних предприятий. Компания привлекла € 30 млн (£ 25,1 млн) от американского венчурного фонда Thrive в январе и собрала более € 55 млн (£ 46,1 млн) на сегодняшний день.

Перевод специально для mmgp.ru

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