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Названы самые дорогие и узнаваемые бренды России

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Названы самые дорогие и узнаваемые бренды России


Влиятельное рейтинговое агентство Brand Finance назвало 50 самых дорогих и самых узнаваемых брендов России.

Самым узнаваемым российским брендом является Аэрофлот. Ему присвоен рейтинг 88.8. И хотя Аэрофлот не особо известен на западе, указывается в докладе, он пользуется большим спросом в России. Основное преимущество Аэрофлота большое количество маршрутов. Нет таких уголков, куда бы Аэрофлот не летал. Второй по узнаваемости бренд России - Сбербанк. Это самый дорогой бренд России. По сравнению с 2016 годом его стоимость поднялась на 23%. Среди банков по ценности бренда Сбербанк занимает 6 место в Европе и 24 место в мире. Третий по узнаваемости бренд - сеть универсамов "Магнит", далее идет Роснефть, а за ней на пятом месте Билайн. Лукойл занимает только 6 место.

По ценности бренда на втором месте Газпром, далее идет Лукойл, потом Роснефть. Такой порядок компаний наглядно показывает роль нефти и газа в экономике России. Снижение цен на нефть и газ в 2016 году и введение санкций несколько снизили ценность этих брендов. Так стоимость бренда Газпром снизилась на 6%, Лукойл упал в цене на 30%, а Роснефть потеряла 8% по сравнению с 2016 годом.

Пятое место по ценности бренда занимает сеть универсамов "Магнит", а Аэрофлот только на 12 месте по ценности бренда.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://brandirectory.com/league_tabl...russia-50-2017
http://brandfinance.com/images/uploa...locked_eng.pdf

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58f7782ec5004
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