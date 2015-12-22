Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,651 Благодарностей: 849 УГ: 4 КП: 0.264

Отрасли, в которые стоит инвестировать сегодня



Ломбарды, фермерские стартапы и другие перспективные сегменты для инвестирования 2-3 миллионов рублей



Многие мечтают надежно вложить деньги и получить доход с минимумом усилий, чтобы можно было жить в теплых краях и забыть о ежедневных пробках. Но счастья нет: банки снижают проценты по депозитам, рынок ценных бумаг все больше сокращает возможности для частных инвесторов, и даже недвижимость стагнирует и, того и гляди, покатится назад. Вот несколько решений для инвесторов с капиталом до 3 млн рублей.



Криптовалюты



Благодаря широкой огласке СМИ цифровые валюты все больше набирают обороты. Самая известная из таких криптовалют – Bitcoin, которая за 2016 год выросла почти на 100%. Приобрести ее можно на бирже или произвести самостоятельно на высокопроизводительном компьютерном оборудовании. Безусловными плюсами криптовалют являются их высокая доходность, анонимность транзакций, независимость от налоговых органов. Впрочем, и здесь есть риски — зачастую покупать валюту приходится на биржах и в интернет-обменниках с непонятным статусом и высокими комиссиями. Кроме того, возможен запрет криптовалют в России, а также угроза взлома бирж или самого алгоритма (тот же Bitcoin за 10 лет своего существования успел упасть 13 раз).



Сельское хозяйство

Взаимные санкции и исчезновение с прилавков европейских продуктов вызвали ажиотаж вокруг попыток произвести российские моцареллу и пармезан, креветки и просто «русские» огурцы. Сегодня на рынке ищут инвестиций как отдельные фермеры, так и целые кооперативы. Обычно предлагаются проекты в области переработки уже существующих продуктов: в них доходность — около 30% годовых, а срок окупаемости — 1-1,5 года. Это достаточно понятный бизнес с высокой доходностью, его преимущество — свежие продукты с собственной фермы. Но не стоит забывать, что фермеры, как правило, люди простые, никогда прежде не работавшие с деньгами, а значит, возможны проблемы с бухгалтерией и неправильным оформлением земли. Кооперативы же нередко основываются бойкими предпринимателями, которые часто очень вольно обращаются со средствами инвесторов. И в том и в другом случае необходим постоянный и строгий контроль за инвестициями и деятельностью предприятия в целом.



Ломбарды



В отличие от российской экономики рынок ломбардов стремительно растет. Люди, отстраненные от банковских займов, несут туда золото, бриллианты, меха и даже бытовую технику. Из-за проблем с банковским финансированием ломбарды активно привлекают инвестиции частных лиц, предлагая обеспечение в виде полученных от клиентов золота и драгоценных камней. Минимальный размер займа от 100 000 рублей сроком в 90 дней и ставкой 20-25% годовых. Несмотря на свою высокую доходность и ликвидный залог, ломбарды не слишком распространенный сервис, а сам залог не выдается на руки, а существует в форме обязательств ломбарда.



Взаимное кредитование



Новое и бурно развивающееся направление финансового рынка, которое в России имеет форму кредитования через электронные площадки. Взаимное кредитование включает в себя два продукта: кредитование частных заемщиков (P2P) и кредитование частными инвесторами компаний (P2B). В первом случае это формат «один инвестор – один заемщик»: небольшие суммы ($50-500), короткие сроки (3-10 дней) и сотни процентов годовых. Риск здесь крайне высок, так как инвестор не обладает достаточной информацией о заемщике и его платежеспособности.



Кредитование типа P2B – более интересный сегмент. Размер займа здесь составляет 1-7 млн рублей на один-полтора года, а заемщиком выступает действующий бизнес с относительно понятной бухгалтерией, финансовыми потоками и активами, которые тщательно проверяются площадкой кредитования. Доход в 25-35% годовых позволяет быстрее найти заем и снизить риски для конкретного инвестора, который распределяет свои вложения по нескольким проектам. Площадки, специализирующиеся на кредитовании малого бизнеса, выработали методы проверки, которые позволяют отсеивать недобросовестных заемщиков (просрочка по займам малому бизнесу в среднем по банковскому рынку составляет 14-17%). Также стоит помнить, что вам придется изучать, разбираться в бизнесе и финансовых показателях заемщика, подписывать с ним прямой договор, а также контролировать его платежи. Это работа, которая требует опыта и времени. Ломбарды, фермерские стартапы и другие перспективные сегменты для инвестирования 2-3 миллионов рублейМногие мечтают надежно вложить деньги и получить доход с минимумом усилий, чтобы можно было жить в теплых краях и забыть о ежедневных пробках. Но счастья нет: банки снижают проценты по депозитам, рынок ценных бумаг все больше сокращает возможности для частных инвесторов, и даже недвижимость стагнирует и, того и гляди, покатится назад. Вот несколько решений для инвесторов с капиталом до 3 млн рублей.КриптовалютыБлагодаря широкой огласке СМИ цифровые валюты все больше набирают обороты. Самая известная из таких криптовалют – Bitcoin, которая за 2016 год выросла почти на 100%. Приобрести ее можно на бирже или произвести самостоятельно на высокопроизводительном компьютерном оборудовании. Безусловными плюсами криптовалют являются их высокая доходность, анонимность транзакций, независимость от налоговых органов. Впрочем, и здесь есть риски — зачастую покупать валюту приходится на биржах и в интернет-обменниках с непонятным статусом и высокими комиссиями. Кроме того, возможен запрет криптовалют в России, а также угроза взлома бирж или самого алгоритма (тот же Bitcoin за 10 лет своего существования успел упасть 13 раз).Сельское хозяйствоВзаимные санкции и исчезновение с прилавков европейских продуктов вызвали ажиотаж вокруг попыток произвести российские моцареллу и пармезан, креветки и просто «русские» огурцы. Сегодня на рынке ищут инвестиций как отдельные фермеры, так и целые кооперативы. Обычно предлагаются проекты в области переработки уже существующих продуктов: в них доходность — около 30% годовых, а срок окупаемости — 1-1,5 года. Это достаточно понятный бизнес с высокой доходностью, его преимущество — свежие продукты с собственной фермы. Но не стоит забывать, что фермеры, как правило, люди простые, никогда прежде не работавшие с деньгами, а значит, возможны проблемы с бухгалтерией и неправильным оформлением земли. Кооперативы же нередко основываются бойкими предпринимателями, которые часто очень вольно обращаются со средствами инвесторов. И в том и в другом случае необходим постоянный и строгий контроль за инвестициями и деятельностью предприятия в целом.ЛомбардыВ отличие от российской экономики рынок ломбардов стремительно растет. Люди, отстраненные от банковских займов, несут туда золото, бриллианты, меха и даже бытовую технику. Из-за проблем с банковским финансированием ломбарды активно привлекают инвестиции частных лиц, предлагая обеспечение в виде полученных от клиентов золота и драгоценных камней. Минимальный размер займа от 100 000 рублей сроком в 90 дней и ставкой 20-25% годовых. Несмотря на свою высокую доходность и ликвидный залог, ломбарды не слишком распространенный сервис, а сам залог не выдается на руки, а существует в форме обязательств ломбарда.Взаимное кредитованиеНовое и бурно развивающееся направление финансового рынка, которое в России имеет форму кредитования через электронные площадки. Взаимное кредитование включает в себя два продукта: кредитование частных заемщиков (P2P) и кредитование частными инвесторами компаний (P2B). В первом случае это формат «один инвестор – один заемщик»: небольшие суммы ($50-500), короткие сроки (3-10 дней) и сотни процентов годовых. Риск здесь крайне высок, так как инвестор не обладает достаточной информацией о заемщике и его платежеспособности.Кредитование типа P2B – более интересный сегмент. Размер займа здесь составляет 1-7 млн рублей на один-полтора года, а заемщиком выступает действующий бизнес с относительно понятной бухгалтерией, финансовыми потоками и активами, которые тщательно проверяются площадкой кредитования. Доход в 25-35% годовых позволяет быстрее найти заем и снизить риски для конкретного инвестора, который распределяет свои вложения по нескольким проектам. Площадки, специализирующиеся на кредитовании малого бизнеса, выработали методы проверки, которые позволяют отсеивать недобросовестных заемщиков (просрочка по займам малому бизнесу в среднем по банковскому рынку составляет 14-17%). Также стоит помнить, что вам придется изучать, разбираться в бизнесе и финансовых показателях заемщика, подписывать с ним прямой договор, а также контролировать его платежи. Это работа, которая требует опыта и времени.

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