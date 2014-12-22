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Morgan Stanley показал 74% рост прибыли в первом квартале

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Старый Сегодня, 18:48
#1
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Имя: Юлиан
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Morgan Stanley показал 74% рост прибыли в первом квартале
В середу, 19 апреля, крупный американский банковский холдинг Morgan Stanley заявил о том, что рост квартальной прибыли составил 74%, это превысило ожидание аналитиков.
Доход от торговли облигациями почти удвоился, причиной тому повышения процентных ставок ФРС США.
Крупнейшие банки Wall Street, также сообщили об увеличение своей прибыли в первом квартале 2017 году, кроме Goldman Sachs Group, который заявил о снижении доходов.
Акции Morgan Stanley выросли примерно на 2% и цена одной акции составила $42,00 на премаркете.
Выручка торгового подразделения компании специализирующему на инструментах с фиксированною доходностью выросла с $873 млн. до $1,7 млрд., этот квартал став лучшим для компании за предыдущих два года, кроме того Morgan Stanley четвертый квартал подряд достигает своего целевого показателя в $1 млрд.
Аналитик Oppenheimer Крис Котовски заявил, что это довольно много для компании, которая всего два года назад ставила доход за квартал в размере миллиард долларов в качестве желательной цели.
Биржевые облигации в течение квартала оставались сильными на Уолл-стрит, так как инвесторы изменяли свои позиции вокруг повышения процентных ставок в США. ФРС повышала ставки дважды за три месяца, один раз в декабре и снова в марте. Вместе с выборами в Европе и выходом Британии из Евросоюза сильно стимулировали торговлю.




Большие выплаты по андеррайтингу способствовали увеличению доходов от инвестиционно-банковских услуг до $1,55 млрд., что примерно на 40% больше результата первого квартала 2016 года.
Доход от торговли акциями, в которых Morgan Stanley занимал первое место среди банков Уолл-Стрит, несколько снизился с $ 2,1 млрд до $ 2 млрд.
Чистая прибыль выросла на 25% до $9,75 млрд., Превысив среднюю оценку в $9,27 млрд..
По состоянию на конец вторника акции Morgan Stanley выросли примерно на 20 процентов по сравнению с ноябрём 2016, когда состоялись выборы в Штатах, индекса KBW Bank за этот промежуток времени показал рост в размере 18%.

Специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Юлиан Тарасенко; Сегодня в 19:25.
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