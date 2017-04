forfor Любитель

Стартап Nello привлек €1,5 млн для упрощения городской жизни

Стартап Nello из Мюнхена, который стремится упростить городскую жизнь, завершил раунд финансирования в размере €1,5 млн. Помимо существующих акционеров HBT Holdings и KfW, KPN Ventures инвестировала в этот раунд. KPN Ventures является подразделением голландской телекоммуникационной группы KPN и является одним из ведущих европейских инвесторов IoT.



Оборудование nello one модернизирует любой существующий интерком-блок, чтобы дать жильцам квартир возможность управлять дверью главного входа со своего смартфона.



Доктор Кристоф Баумейстер, соучредитель и главный исполнительный директор nello, заявил: "Это финансирование позволяет нам расти командой, поддерживать наш выход на рынок и устанавливать партнерские отношения с ведущими европейскими компаниями. Это приближает нас к миссии по упрощению городской жизни."



Герман Киенхис, управляющий директор KPN Ventures, добавил: "Команда Nello разработала очень умное предложение, предоставляя семье и друзьям, а также компаниям доставки и другим поставщикам услуг удаленный доступ к жилым домам простым и безопасным способом, а nello уже сформировало внушительное количество предварительных заказов на свой первый смарт-интерком продукт. Мы с нетерпением ожидаем развития этого умного домашнего предложения и его международного распространения."



Система nello очень проста: клиенты соединяют свои nello one с существующим домофоном в квартире. Все необходимые инструменты поставляются вместе с продуктом. Сведения о подключении специфичны для каждой системы внутренней связи, и клиенты могут следовать пошаговому руководству в приложении. После подключения устройство внутренней связи может управляться через облако nello, которое подключается через локальный Wi-Fi. Приложения для iOS и Android можно скачать бесплатно. В сочетании с интеллектуальным замком на двери квартиры, nello обеспечивает полный доступ без ключа. Кроме того, nello может управляться голосом через Amazon Alexa.





