Новая монета НБУ "Николай Костомаров"

Дата введения в оборот: 20 апреля 2017
Серия: Выдающиеся личности Украины
Номинал: 2 грн
Тираж: 25000 штук
Посвящена общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту. Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества "Кирилло-Мефодиевские братство", автором его программного документа "Книга бытия украинского народу", отстаивал право на самостоятельный и свободный развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей.
На аверсе монеты вверху полукругом надпись УКРАИНА, под которым малый Государственный Герб Украины, в центре - стилизованная композиция: на фоне газетных страниц составлен книги и на них размещается глобус; справа надписи: 2 / ГРИВНЫ / 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображен портрет Николая Костомарова; слева от него его факсимиле и годы жизни: 1817/1885; вверху полукругом надпись - Николай Костомаров.
По материалам НБУ