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Новая монета НБУ "Николай Костомаров"

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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,625
Благодарностей: 16,099
Записей в блоге: 54
УГ: 9
подарки
награды Волшебный горшочек 
Новая монета НБУ "Николай Костомаров"
Дата введения в оборот: 20 апреля 2017

Серия: Выдающиеся личности Украины

Номинал: 2 грн
Тираж: 25000 штук

Посвящена общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту. Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества "Кирилло-Мефодиевские братство", автором его программного документа "Книга бытия украинского народу", отстаивал право на самостоятельный и свободный развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей.

На аверсе монеты вверху полукругом надпись УКРАИНА, под которым малый Государственный Герб Украины, в центре - стилизованная композиция: на фоне газетных страниц составлен книги и на них размещается глобус; справа надписи: 2 / ГРИВНЫ / 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен портрет Николая Костомарова; слева от него его факсимиле и годы жизни: 1817/1885; вверху полукругом надпись - Николай Костомаров.

По материалам НБУ
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инвестиции в монеты, инвестиционные монеты, нбу
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